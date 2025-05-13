https://1prime.ru/20250513/putin-857536384.html
Рост экономики России обеспечивает не только ОПК, заявил Путин
Рост экономики России обеспечивает не только ОПК, заявил Путин - 13.05.2025, ПРАЙМ
Рост экономики России обеспечивает не только ОПК, заявил Путин
Рост российской экономики обеспечивается не только за счет оборонной промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Общероссийской... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T18:25+0300
2025-05-13T18:25+0300
2025-05-13T18:25+0300
экономика
промышленность
россия
владимир путин
деловая россия
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Рост российской экономики обеспечивается не только за счет оборонной промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".Путин принимает участие в XX съезде организации из ситуационного центра Кремля по видеосвязи."Да, ВПК - существенный вклад в развитие темпов роста экономики. Но далеко не только ВПК. Не только оборонная промышленность. А все, о чем мы сейчас здесь говорили, - это же не оборонная промышленность", - подчеркнул глава государства.Президент перечисил ряд других отраслей, которые дают экономический рост."Виноделие. Причем, здесь ВПК? Ваше направление - гостеприимство, высокие технологии и так далее, и так далее. Это все огромный вклад в развитие экономики", - отметил Путин.
https://1prime.ru/20250513/putin-857535882.html
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промышленность, россия, владимир путин, деловая россия
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, Владимир Путин, Деловая Россия
Рост экономики России обеспечивает не только ОПК, заявил Путин
Путин: пост экономики России обеспечивает не только оборонная промышленность
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Рост российской экономики обеспечивается не только за счет оборонной промышленности, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Путин принимает участие в XX съезде организации из ситуационного центра Кремля по видеосвязи.
"Да, ВПК - существенный вклад в развитие темпов роста экономики. Но далеко не только ВПК. Не только оборонная промышленность. А все, о чем мы сейчас здесь говорили, - это же не оборонная промышленность", - подчеркнул глава государства.
Президент перечисил ряд других отраслей, которые дают экономический рост.
"Виноделие. Причем, здесь ВПК? Ваше направление - гостеприимство, высокие технологии и так далее, и так далее. Это все огромный вклад в развитие экономики", - отметил Путин.
Путин принял в Кремле бизнесменов - руководителей "Деловой России"