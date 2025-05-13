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Путин призвал разбюрократить вовлечение культурного наследия в экономику
Путин призвал разбюрократить вовлечение культурного наследия в экономику - 13.05.2025, ПРАЙМ
Путин призвал разбюрократить вовлечение культурного наследия в экономику
Президент России Владимир Путин попросил разбюрократить вопрос вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T18:32+0300
2025-05-13T18:32+0300
2025-05-13T18:32+0300
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил разбюрократить вопрос вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот. Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России". В ходе съезда председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Дмитрий Панов предложил рассмотреть возможность внести изменения в механизм работы с объектами культурного наследия и разместить на ресурсе "Наследие. Дом. РФ" для инвесторов исчерпывающую информацию об ограничениях различных спектров, которые действуют относительно объектов культурного наследия, и их инвестиционной привлекательности. Глава государства согласился с тем, что инвесторы сталкиваются с ограничениями и "кучей своих требований" и поддержал предложение. "Все это потом превращается в то, что объект потом не очень-то можно использовать для коммерческих целей. Тем не менее, люди же идут, вкладывают средства. Надо максимально разбюрократить вопрос", - сказал Путин.
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владимир путин
Экономика, Владимир Путин
Путин призвал разбюрократить вовлечение культурного наследия в экономику
Путин: надо разбюрократить вовлечение культурного наследия в экономический оборот
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил разбюрократить вопрос вовлечения объектов культурного наследия в экономический оборот.
Из ситуационного центра Кремля Путин по видеосвязи принимает участие в XX съезде "Деловой России".
В ходе съезда председатель Санкт-Петербургского регионального отделения Дмитрий Панов предложил рассмотреть возможность внести изменения в механизм работы с объектами культурного наследия и разместить на ресурсе "Наследие. Дом. РФ" для инвесторов исчерпывающую информацию об ограничениях различных спектров, которые действуют относительно объектов культурного наследия, и их инвестиционной привлекательности.
"Дом.РФ" выставит на торги пять объектов культурного наследия
Глава государства согласился с тем, что инвесторы сталкиваются с ограничениями и "кучей своих требований" и поддержал предложение.
"Все это потом превращается в то, что объект потом не очень-то можно использовать для коммерческих целей. Тем не менее, люди же идут, вкладывают средства. Надо максимально разбюрократить вопрос", - сказал Путин.