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Рада приняла изменения в бюджет для реализации соглашения с США
Рада приняла изменения в бюджет для реализации соглашения с США - 13.05.2025, ПРАЙМ
Рада приняла изменения в бюджет для реализации соглашения с США
Верховная рада приняла в первом чтении изменения в бюджетный кодекс для реализации соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым, сообщил во вторник... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T13:27+0300
2025-05-13T13:27+0300
2025-05-13T13:27+0300
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Верховная рада приняла в первом чтении изменения в бюджетный кодекс для реализации соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым, сообщил во вторник украинский парламентарий Ярослав Железняк. Верховная рада в понедельник сообщала, что Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых. "Рада поддержала за основу изменения в бюджетный кодекс для реализации соглашения по ископаемым. "За" в первом чтении - 286 (с сокращением сроков представления правок)", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Он напомнил, что вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в приложении А к соглашению) из новых лицензий, выдачи новых спецразрешений на пользование недрами и реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции. "Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (предположительно минэкономики) будут перечисляться в фонд восстановления. Напомню, что условно, если бы такая сделка работала бы 5 лет уже с 2019 года, то это бы принесло где-то 71 миллион долларов", - добавил депутат. Он отметил, что второе чтение по изменениям в документ пройдет в начале июня.
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украина, сша, владимир зеленский, денис шмыгаль
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль
Рада приняла изменения в бюджет для реализации соглашения с США
Рада приняла изменения в бюджет для реализации соглашения с США по ископаемым
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Верховная рада приняла в первом чтении изменения в бюджетный кодекс для реализации соглашения между США и Украиной по полезным ископаемым, сообщил во вторник украинский парламентарий Ярослав Железняк.
Верховная рада в понедельник сообщала, что Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между США и Украиной о полезных ископаемых.
"Рада поддержала за основу изменения в бюджетный кодекс для реализации соглашения по ископаемым. "За" в первом чтении - 286 (с сокращением сроков представления правок)", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что вклад Украины будет состоять из половины средств, полученных после вступления в силу соглашения от ренты на добычу полезных ископаемых (нефть, газ, газовый конденсат и все, что указано в приложении А к соглашению) из новых лицензий, выдачи новых спецразрешений на пользование недрами и реализации государственной части продукции по новым соглашениям о разделе продукции.
"Эти деньги будут зачисляться в специальный фонд государственного бюджета и по решению главного распорядителя (предположительно минэкономики) будут перечисляться в фонд восстановления. Напомню, что условно, если бы такая сделка работала бы 5 лет уже с 2019 года, то это бы принесло где-то 71 миллион долларов", - добавил депутат.
Он отметил, что второе чтение по изменениям в документ пройдет в начале июня.
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