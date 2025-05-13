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Европарламент начал расследование поездки в Москву группы евродепутатов

Европарламент начал расследование поездки в Москву группы евродепутатов - 13.05.2025, ПРАЙМ

Европарламент начал расследование поездки в Москву группы евродепутатов

Европарламент начал расследование поездки в Москву группы евродепутатов в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил кипрский... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T11:38+0300

2025-05-13T11:38+0300

2025-05-13T11:38+0300

политика

россия

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Европарламент начал расследование поездки в Москву группы евродепутатов в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщил кипрский евродепутат-блогер Фидиас Панайоту в соцсетях. Пять евродепутатов от Словакии, Германии, Чехии, Кипра приехали в Москву, чтобы заявить о своем несогласии с политикой Евросоюза и Европарламента в отношении России. С ними встретился председатель Госдумы Вячеслав Володин и другие политики. "Должен сказать вам, что наш визит в Москву с другими евродепутатами совершенно не понравился европарламенту, он начал уже расследование против нас", - сообщил блогер в ролике на греческом языке в соцсети Х. "Я здесь в России. Я прибыл вместе с другими евродепутатами, потому что мы устали. Единственное, что делает Европейский союз, чтобы решить вопрос с войной на Украине последние три года, это лишь посылает оружие и деньги на Украину, чтобы они воевали с русскими и последние три года не сделали ничего более", - отметил Панайоту. В своей публикации депутат-блогер назвал русских братьями. "Русские - наши братья, у нас общая религия, общие моральные ценности. Ни один политик ни с Кипра, ни из Греции не приехал в Россию после начала войны", - указал евродепутат. По его словам, они встретились с председателем нижней палаты российского парламента и многими другими политиками, желая решить проблему не оружием, а мирными переговорами. По его словам, война с Россией - это зло. "Воевать с кем-то, особенно с Россией, которая была нашим союзником столько лет, это только зло нам делает. Мы должны сейчас начать переговоры, это будет первый шаг, и я надеюсь, что мы все окажем давление на наших политиков в Европе, чтобы они изменили свою позицию", - подчеркнул евродепутат. В другом ролике на английском языке блогер сказал, что его позиция "по войне на Украине всегда была очень ясной - ЕС должен сосредоточиться не на том, чтобы послать как можно больше оружия украинской армии, потому что очевидно, что это не положит конец войне" и лишь повышает вероятность ядерной войны. "Вместо оружия Евросоюз должен сосредоточиться на дипломатии. Я действительно верю, что ЕС должен быть миротворцем на этой войне, потому что это наш континент и мы должны решать нашу судьбу. Вот почему я не хочу быть как многие политики, которые говорят, но не действуют. Я решил воплотить свои мысли в действия", - заявил Панайоту. Ролик на английском просмотрели более 630 тысяч человек, он собрал 5 тысяч лайков. Панайоту - популярный на Кипре блогер. На выборах в Европарламент 24-летний Панайоту набрал 19,4% голосов и стал третьим по количеству голосов на Кипре. Его избрание назвали "большим сюрпризом". Панайоту является "возмутителем спокойствия" в Европарламенте. Он публиковал ролик об огромных зарплатах евродепутатов и положенных им выплатах и льготах, устраивал опрос, две трети участников которого были против избрания Европарламентом Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии, призывал установить "прямую демократию" в ЕС.

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