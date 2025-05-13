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Российские производители удобрений готовы наращивать поставки в Танзанию

Российские производители удобрений готовы наращивать поставки в Танзанию - 13.05.2025, ПРАЙМ

Российские производители удобрений готовы наращивать поставки в Танзанию

Российские производители минеральных удобрений уже осуществляют поставки в Танзанию и готовы их наращивать, сообщил министр экономического развития РФ Максим... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T10:43+0300

2025-05-13T10:43+0300

2025-05-13T10:43+0300

экономика

россия

промышленность

танзания

максим решетников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - ПРАЙМ. Российские производители минеральных удобрений уже осуществляют поставки в Танзанию и готовы их наращивать, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарном заседании межправительственной двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Санкт-Петербурге. "Видим большой потенциал в развитии химической промышленности. Российские производители удобрений уже осуществляют поставки на танзанийский рынок и готовы их наращивать. Кроме того, бизнес заинтересован в сотрудничестве в области организации рационального использования минеральных удобрений... Есть интерес со стороны российской Ассоциации производителей удобрений. Но здесь нам важно понимать, какие виды удобрений интересуют Танзанию", - сказал он. Российскую часть комиссии возглавил Решетников, танзанийскую – государственный министр по вопросам планирования и инвестиций в администрации президента Танзании Китила Мкумбо.

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танзания

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россия, промышленность, танзания, максим решетников