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Российские производители удобрений готовы наращивать поставки в Танзанию - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Российские производители удобрений готовы наращивать поставки в Танзанию
Российские производители удобрений готовы наращивать поставки в Танзанию - 13.05.2025, ПРАЙМ
Российские производители удобрений готовы наращивать поставки в Танзанию
Российские производители минеральных удобрений уже осуществляют поставки в Танзанию и готовы их наращивать, сообщил министр экономического развития РФ Максим... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T10:43+0300
2025-05-13T10:43+0300
экономика
россия
промышленность
танзания
максим решетников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - ПРАЙМ. Российские производители минеральных удобрений уже осуществляют поставки в Танзанию и готовы их наращивать, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарном заседании межправительственной двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Санкт-Петербурге. "Видим большой потенциал в развитии химической промышленности. Российские производители удобрений уже осуществляют поставки на танзанийский рынок и готовы их наращивать. Кроме того, бизнес заинтересован в сотрудничестве в области организации рационального использования минеральных удобрений... Есть интерес со стороны российской Ассоциации производителей удобрений. Но здесь нам важно понимать, какие виды удобрений интересуют Танзанию", - сказал он. Российскую часть комиссии возглавил Решетников, танзанийскую – государственный министр по вопросам планирования и инвестиций в администрации президента Танзании Китила Мкумбо.
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россия, промышленность, танзания, максим решетников
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, ТАНЗАНИЯ, Максим Решетников
10:43 13.05.2025
 
Российские производители удобрений готовы наращивать поставки в Танзанию

Решетников: производители удобрений в РФ готовы наращивать поставки в Танзанию

© РИА Новости . Денис Абрамов | Перейти в медиабанкПогрузка мешков с удобрениями
Погрузка мешков с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Денис Абрамов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - ПРАЙМ. Российские производители минеральных удобрений уже осуществляют поставки в Танзанию и готовы их наращивать, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на пленарном заседании межправительственной двусторонней комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Санкт-Петербурге.
"Видим большой потенциал в развитии химической промышленности. Российские производители удобрений уже осуществляют поставки на танзанийский рынок и готовы их наращивать. Кроме того, бизнес заинтересован в сотрудничестве в области организации рационального использования минеральных удобрений... Есть интерес со стороны российской Ассоциации производителей удобрений. Но здесь нам важно понимать, какие виды удобрений интересуют Танзанию", - сказал он.
Российскую часть комиссии возглавил Решетников, танзанийскую – государственный министр по вопросам планирования и инвестиций в администрации президента Танзании Китила Мкумбо.
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ЭкономикаРОССИЯПромышленностьТАНЗАНИЯМаксим Решетников
 
 
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