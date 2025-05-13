https://1prime.ru/20250513/reshetnikov-857513401.html
Россия и Танзания в январе-феврале нарастили товарооборот на 20%
Россия и Танзания в январе-феврале нарастили товарооборот на 20% - 13.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Танзания в январе-феврале нарастили товарооборот на 20%
Товарооборот между Россией и Танзанией в январе-феврале 2025 года удалось нарастить на 20%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T10:48+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Танзанией в январе-феврале 2025 года удалось нарастить на 20%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников."После сокращения товарооборота в прошлом году, в январе-феврале этого года удалось нарастить показатели на 20 процентов. Российский экспорт в Танзанию вырос на четверть, в основном за счёт поставок пшеницы и меслина, а также удобрений. Наша страна традиционно импортирует из Танзании табачное сырье, кофе, чай, фрукты", - сказал он на пленарном заседании межправительственной Российско-Танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Санкт-Петербурге.Российскую часть комиссии возглавил Решетников, танзанийскую - государственный министр по вопросам планирования и инвестиций в администрации президента Танзании Китила Мкумбо."Сейчас главная наша задача - диверсифицировать взаимную торговлю... Наши предприятия заинтересованы в поставках животноводческой продукции в Танзанию. Мы просим ускорить рассмотрение перечня таких компаний", - сказал Решетников.В ходе заседания с участием представителей органов власти и бизнеса двух стран стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества, актуальные вопросы и планы по наращиванию торговли и межрегионального сотрудничества, развитию совместных инвестпроектов в сельском хозяйстве, энергетике, здравоохранении, туризме, информационных и коммуникационных технологиях, науке и образовании."Географическое расположение Танзании позволяет ей стать единым окном для входа российской продукции на рынок восточной Африки", - сказал Решетников.Сопредседатели межправкомисии обсудили перспективы активизации сотрудничества между уполномоченными органами двух стран в области ветеринарного и фитосанитарного надзора – для того, чтобы российские компании, заинтересованные в поставках животноводческой продукции в Танзанию, смогли выйти на местный рынок.По словам Решетникова, российскому бизнесу интересен также и фармацевтический рынок Танзании. Стороны обсудили перспективу локализации в Танзании российских фармацевтических предприятий, специализирующихся на производстве диагностических экспресс-тестов и вакцин."Мы знаем, что Танзания заинтересована в налаживании экспорта газа. Крупные российские компании готовы к любому виду сотрудничества. Речь идёт о совместных проектах в области добычи и экспорта углеводородов и природного газа, совместном строительстве угольной ТЭС", - сказал министр.Участники встречи также договорились продолжать взаимодействие в гуманитарной сфере - продвигать язык суахили, сохранять квоты для танзанийских студентов и развивать совместные научные проекты.
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россия, финансы, танзания, рф, максим решетников
Экономика, РОССИЯ, Финансы, ТАНЗАНИЯ, РФ, Максим Решетников
Россия и Танзания в январе-феврале нарастили товарооборот на 20%
Решетников: товарооборот между Россией и Танзанией в январе-феврале вырос на 20%
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Танзанией в январе-феврале 2025 года удалось нарастить на 20%, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"После сокращения товарооборота в прошлом году, в январе-феврале этого года удалось нарастить показатели на 20 процентов. Российский экспорт в Танзанию вырос на четверть, в основном за счёт поставок пшеницы и меслина, а также удобрений. Наша страна традиционно импортирует из Танзании табачное сырье, кофе, чай, фрукты", - сказал он на пленарном заседании межправительственной Российско-Танзанийской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Санкт-Петербурге.
Российскую часть комиссии возглавил Решетников, танзанийскую - государственный министр по вопросам планирования и инвестиций в администрации президента Танзании Китила Мкумбо.
"Сейчас главная наша задача - диверсифицировать взаимную торговлю... Наши предприятия заинтересованы в поставках животноводческой продукции в Танзанию. Мы просим ускорить рассмотрение перечня таких компаний", - сказал Решетников.
В ходе заседания с участием представителей органов власти и бизнеса двух стран стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества, актуальные вопросы и планы по наращиванию торговли и межрегионального сотрудничества, развитию совместных инвестпроектов в сельском хозяйстве, энергетике, здравоохранении, туризме, информационных и коммуникационных технологиях, науке и образовании.
"Географическое расположение Танзании позволяет ей стать единым окном для входа российской продукции на рынок восточной Африки", - сказал Решетников.
Сопредседатели межправкомисии обсудили перспективы активизации сотрудничества между уполномоченными органами двух стран в области ветеринарного и фитосанитарного надзора – для того, чтобы российские компании, заинтересованные в поставках животноводческой продукции в Танзанию, смогли выйти на местный рынок.
По словам Решетникова, российскому бизнесу интересен также и фармацевтический рынок Танзании. Стороны обсудили перспективу локализации в Танзании российских фармацевтических предприятий, специализирующихся на производстве диагностических экспресс-тестов и вакцин.
"Мы знаем, что Танзания заинтересована в налаживании экспорта газа. Крупные российские компании готовы к любому виду сотрудничества. Речь идёт о совместных проектах в области добычи и экспорта углеводородов и природного газа, совместном строительстве угольной ТЭС", - сказал министр.
Участники встречи также договорились продолжать взаимодействие в гуманитарной сфере - продвигать язык суахили, сохранять квоты для танзанийских студентов и развивать совместные научные проекты.
Российские производители удобрений готовы наращивать поставки в Танзанию