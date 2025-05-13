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Решетников рассказал о подходе властей к возвращению иностранного бизнеса - 13.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Решетников рассказал о подходе властей к возвращению иностранного бизнеса
Решетников рассказал о подходе властей к возвращению иностранного бизнеса - 13.05.2025, ПРАЙМ
Решетников рассказал о подходе властей к возвращению иностранного бизнеса
Власти России, оценивания перспективы возвращения в страну иностранного бизнеса, будут учитывать уже осуществленные инвестиции отечественных компаний, заявил... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T16:11+0300
2025-05-13T16:11+0300
экономика
бизнес
россия
максим решетников
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Власти России, оценивания перспективы возвращения в страну иностранного бизнеса, будут учитывать уже осуществленные инвестиции отечественных компаний, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Конечно, при возвращении нас будет интересовать не только то, как компании вели себя, но и то, как наш бизнес инвестировал. Потому что если наш бизнес занял эту нишу, проинвестировал, то мы, конечно, должны дать ему период, чтобы эти инвестиции окупились", - сказал глава Минэкономразвития, выступая на встрече президента России с представителями "Деловой России" в рамках XX съезда организации. "Поэтому мы здесь будем разбирать ситуации в каждом конкретном случае, исходя из этого баланса интересов", - добавил Решетников.
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бизнес, россия, максим решетников
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Максим Решетников
16:11 13.05.2025
 
Решетников рассказал о подходе властей к возвращению иностранного бизнеса

Решетников: инвестиции российского бизнеса будут учтены в вопросе возвращения иностранного

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Власти России, оценивания перспективы возвращения в страну иностранного бизнеса, будут учитывать уже осуществленные инвестиции отечественных компаний, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Конечно, при возвращении нас будет интересовать не только то, как компании вели себя, но и то, как наш бизнес инвестировал. Потому что если наш бизнес занял эту нишу, проинвестировал, то мы, конечно, должны дать ему период, чтобы эти инвестиции окупились", - сказал глава Минэкономразвития, выступая на встрече президента России с представителями "Деловой России" в рамках XX съезда организации.
"Поэтому мы здесь будем разбирать ситуации в каждом конкретном случае, исходя из этого баланса интересов", - добавил Решетников.
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15:53
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМаксим Решетников
 
 
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