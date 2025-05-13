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Решетников рассказал о подходе властей к возвращению иностранного бизнеса

Решетников рассказал о подходе властей к возвращению иностранного бизнеса - 13.05.2025, ПРАЙМ

Решетников рассказал о подходе властей к возвращению иностранного бизнеса

Власти России, оценивания перспективы возвращения в страну иностранного бизнеса, будут учитывать уже осуществленные инвестиции отечественных компаний, заявил... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T16:11+0300

2025-05-13T16:11+0300

2025-05-13T16:11+0300

экономика

бизнес

россия

максим решетников

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Власти России, оценивания перспективы возвращения в страну иностранного бизнеса, будут учитывать уже осуществленные инвестиции отечественных компаний, заявил министр экономического развития Максим Решетников. "Конечно, при возвращении нас будет интересовать не только то, как компании вели себя, но и то, как наш бизнес инвестировал. Потому что если наш бизнес занял эту нишу, проинвестировал, то мы, конечно, должны дать ему период, чтобы эти инвестиции окупились", - сказал глава Минэкономразвития, выступая на встрече президента России с представителями "Деловой России" в рамках XX съезда организации. "Поэтому мы здесь будем разбирать ситуации в каждом конкретном случае, исходя из этого баланса интересов", - добавил Решетников.

https://1prime.ru/20250513/biznes-857528899.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, максим решетников