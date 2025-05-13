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Red Wings начала прямые полеты во Вьетнам

Red Wings начала прямые полеты во Вьетнам - 13.05.2025, ПРАЙМ

Red Wings начала прямые полеты во Вьетнам

Авиакомпания Red Wings начала выполнять прямые полеты из Татарстана во Вьетнам, сообщил международный аэропорт "Казань". | 13.05.2025, ПРАЙМ

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КАЗАНЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings начала выполнять прямые полеты из Татарстана во Вьетнам, сообщил международный аэропорт "Казань". "Авиакомпания Red Wings успешно выполнила первый рейс во Вьетнам из Татарстана – первым рейсом прибыло 400 туристов. В аэропорту "Камрань" (город Нячанг) по авиационной традиции воздушное судно, выполнившее первый рейс, встретили водной аркой", - говорится в сообщении. Пассажиров встретили представители департамента культуры, спорта и туризма Вьетнама, они вручили прибывшим из Казани туристам цветы и сувениры. Торжественную церемонию сопровождала музыка и национальные танцы. Новая чартерная полетная программа расширяет маршрутную сеть Red Wings. Рейс позволяет пассажирам добраться до курорта напрямую из Татарстана. Время в пути составляет 9 часов. Red Wings входит в десятку крупнейших авиакомпаний России, сегодня во флоте компании 27 современных авиалайнеров.

https://1prime.ru/20250509/reysy-857418732.html

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бизнес, туризм, татарстан, вьетнам, казань, red wings