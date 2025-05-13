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Red Wings начала прямые полеты во Вьетнам - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Red Wings начала прямые полеты во Вьетнам
Red Wings начала прямые полеты во Вьетнам - 13.05.2025, ПРАЙМ
Red Wings начала прямые полеты во Вьетнам
Авиакомпания Red Wings начала выполнять прямые полеты из Татарстана во Вьетнам, сообщил международный аэропорт "Казань". | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T13:03+0300
2025-05-13T13:03+0300
бизнес
туризм
татарстан
вьетнам
казань
red wings
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КАЗАНЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings начала выполнять прямые полеты из Татарстана во Вьетнам, сообщил международный аэропорт "Казань". "Авиакомпания Red Wings успешно выполнила первый рейс во Вьетнам из Татарстана – первым рейсом прибыло 400 туристов. В аэропорту "Камрань" (город Нячанг) по авиационной традиции воздушное судно, выполнившее первый рейс, встретили водной аркой", - говорится в сообщении. Пассажиров встретили представители департамента культуры, спорта и туризма Вьетнама, они вручили прибывшим из Казани туристам цветы и сувениры. Торжественную церемонию сопровождала музыка и национальные танцы. Новая чартерная полетная программа расширяет маршрутную сеть Red Wings. Рейс позволяет пассажирам добраться до курорта напрямую из Татарстана. Время в пути составляет 9 часов. Red Wings входит в десятку крупнейших авиакомпаний России, сегодня во флоте компании 27 современных авиалайнеров.
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бизнес, туризм, татарстан, вьетнам, казань, red wings
Бизнес, Туризм, ТАТАРСТАН, ВЬЕТНАМ, КАЗАНЬ, Red Wings
13:03 13.05.2025
 
Red Wings начала прямые полеты во Вьетнам

Авиакомпания Red Wings начала прямые полеты из Татарстана во Вьетнам

Red Wings
Red Wings
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КАЗАНЬ, 13 мая - ПРАЙМ. Авиакомпания Red Wings начала выполнять прямые полеты из Татарстана во Вьетнам, сообщил международный аэропорт "Казань".
"Авиакомпания Red Wings успешно выполнила первый рейс во Вьетнам из Татарстана – первым рейсом прибыло 400 туристов. В аэропорту "Камрань" (город Нячанг) по авиационной традиции воздушное судно, выполнившее первый рейс, встретили водной аркой", - говорится в сообщении.
Пассажиров встретили представители департамента культуры, спорта и туризма Вьетнама, они вручили прибывшим из Казани туристам цветы и сувениры. Торжественную церемонию сопровождала музыка и национальные танцы.
Новая чартерная полетная программа расширяет маршрутную сеть Red Wings. Рейс позволяет пассажирам добраться до курорта напрямую из Татарстана. Время в пути составляет 9 часов.
Red Wings входит в десятку крупнейших авиакомпаний России, сегодня во флоте компании 27 современных авиалайнеров.
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БизнесТуризмТАТАРСТАНВЬЕТНАМКАЗАНЬRed Wings
 
 
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