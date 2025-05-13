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ЦБ отметил рост международных резервов России - 13.05.2025, ПРАЙМ
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ЦБ отметил рост международных резервов России
ЦБ отметил рост международных резервов России - 13.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост международных резервов России
Международные резервы России за неделю с 25 апреля по 2 мая выросли на 0,4% и составили 680,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T16:14+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Международные резервы России за неделю с 25 апреля по 2 мая выросли на 0,4% и составили 680,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 2 мая 2025 года составили 680,2 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,4 миллиарда долларов США, или на 0,4%, главным образом из-за положительной переоценки" - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 25 апреля международные резервы составляли 677,8 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов.
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Банк России, Финансы, РОССИЯ, США, МОСКВА, банк Россия, МВФ
16:14 13.05.2025
 
ЦБ отметил рост международных резервов России

ЦБ: международные резервы России за неделю с 25 апреля по 2 мая выросли на 0,4%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Международные резервы России за неделю с 25 апреля по 2 мая выросли на 0,4% и составили 680,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 2 мая 2025 года составили 680,2 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,4 миллиарда долларов США, или на 0,4%, главным образом из-за положительной переоценки" - говорится в сообщении.
По состоянию на конец дня 25 апреля международные резервы составляли 677,8 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов.
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