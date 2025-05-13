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ЦБ отметил рост международных резервов России

ЦБ отметил рост международных резервов России - 13.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост международных резервов России

Международные резервы России за неделю с 25 апреля по 2 мая выросли на 0,4% и составили 680,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T16:14+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Международные резервы России за неделю с 25 апреля по 2 мая выросли на 0,4% и составили 680,2 миллиарда долларов, следует из сообщения Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 2 мая 2025 года составили 680,2 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 2,4 миллиарда долларов США, или на 0,4%, главным образом из-за положительной переоценки" - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 25 апреля международные резервы составляли 677,8 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов.

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финансы, россия, сша, москва, банк россия, мвф