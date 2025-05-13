https://1prime.ru/20250513/rezervy-857530234.html

Золотые резервы России обновили рекорд

Золотые резервы России обновили рекорд - 13.05.2025, ПРАЙМ

Золотые резервы России обновили рекорд

Стоимость золотых резервов России по итогам апреля обновила рекорд и составила 247 миллиардов долларов, а его доля в резервах достигла 36,3%, следует из данных... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T16:15+0300

2025-05-13T16:15+0300

2025-05-13T16:15+0300

экономика

финансы

банки

https://cdnn.1prime.ru/img/84141/46/841414665_0:208:2900:1839_1920x0_80_0_0_fc6721ba1d650e9ee450507e069f16c3.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Стоимость золотых резервов России по итогам апреля обновила рекорд и составила 247 миллиардов долларов, а его доля в резервах достигла 36,3%, следует из данных ЦБ. Ранее в понедельник регулятор сообщил, что международные резервы России на утро 1 мая выросли до 680,3 миллиарда долларов с 647,4 миллиарда на 1 апреля. Вложения России в золото в апреле выросли на 7,9% и составили рекордные в современной истории 247 миллиардов долларов, обновив максимум предыдущего месяца (229 миллиардов долларов). Стоимость золотого запаса впервые превысила 200 миллиардов долларов в октябре 2024 года. Доля золота в российских активах в результате увеличилась до 36,3% с 35,4% месяцем ранее. Это максимальный показатель с октября 1999 года, когда удельный вес этого драгметалла составлял 39,7%, хотя его стоимость тогда была всего 4,7 миллиарда долларов. Максимальная доля золота наблюдалась на 1 января 1993 года - на уровне 56,9%, а минимальная - в июне 2007 года, лишь 2,1%.

https://1prime.ru/20250513/zoloto--857506804.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки