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Маск: робот-гуманоид Optimus от Tesla исполнил в Эр-Рияде "танец Трампа"

Маск: робот-гуманоид Optimus от Tesla исполнил в Эр-Рияде "танец Трампа" - 13.05.2025, ПРАЙМ

Маск: робот-гуманоид Optimus от Tesla исполнил в Эр-Рияде "танец Трампа"

Гуманоидный робот Optimus от компании Tesla исполнил "танец Трампа" для президента США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T20:58+0300

2025-05-13T20:58+0300

2025-05-13T20:58+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Гуманоидный робот Optimus от компании Tesla исполнил "танец Трампа" для президента США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в ходе их встречи в Эр-Рияде, сообщил глава Tesla, предприниматель Илон Маск. "Мы только что продемонстрировали несколько наших роботов Tesla Optimus его высочеству (наследному принцу Мухаммеду бен Салману - ред.) и президенту Трампу. Думаю, они остались под большим впечатлением. Один из роботов даже станцевал "танец Трампа", - заявил Маск, выступая на инвестиционном форуме в Эр-Рияде. Он пояснил, что робот станцевал под знаковую песню предвыборной кампании Трампа YMCA группы Village People. Предприниматель также подчеркнул, что гуманоидные роботы уже умеют самостоятельно передвигаться и взаимодействовать с людьми. Он добавил, что, по его мнению, в какой-то момент число гуманоидных роботов на планете достигнет "десятков миллиардов", что позволит увеличить производительность глобальной экономики в десять раз. Накануне Маск опубликовал видео танцующего гуманоидного робота Optimus от компании Tesla. Ранее предприниматель сообщал, что Optimus благодаря нейросетям теперь может ходить по пересеченной местности. Во вторник Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках своего турне по странам Персидского залива. Его визит в регион продлится с 13 по 16 мая и охватит три страны залива - Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. В администрации американского лидера сообщили, что основной повесткой станут вопросы безопасности, искусственного интеллекта, энергетики и поставок вооружений.

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tesla, дональд трамп, саудовская аравия, сша, технологии, илон маск, роботы