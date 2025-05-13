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Маск: робот-гуманоид Optimus от Tesla исполнил в Эр-Рияде "танец Трампа" - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Маск: робот-гуманоид Optimus от Tesla исполнил в Эр-Рияде "танец Трампа"
Маск: робот-гуманоид Optimus от Tesla исполнил в Эр-Рияде "танец Трампа" - 13.05.2025, ПРАЙМ
Маск: робот-гуманоид Optimus от Tesla исполнил в Эр-Рияде "танец Трампа"
Гуманоидный робот Optimus от компании Tesla исполнил "танец Трампа" для президента США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T20:58+0300
2025-05-13T20:58+0300
экономика
tesla
дональд трамп
саудовская аравия
сша
технологии
илон маск
роботы
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Гуманоидный робот Optimus от компании Tesla исполнил "танец Трампа" для президента США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в ходе их встречи в Эр-Рияде, сообщил глава Tesla, предприниматель Илон Маск. "Мы только что продемонстрировали несколько наших роботов Tesla Optimus его высочеству (наследному принцу Мухаммеду бен Салману - ред.) и президенту Трампу. Думаю, они остались под большим впечатлением. Один из роботов даже станцевал "танец Трампа", - заявил Маск, выступая на инвестиционном форуме в Эр-Рияде. Он пояснил, что робот станцевал под знаковую песню предвыборной кампании Трампа YMCA группы Village People. Предприниматель также подчеркнул, что гуманоидные роботы уже умеют самостоятельно передвигаться и взаимодействовать с людьми. Он добавил, что, по его мнению, в какой-то момент число гуманоидных роботов на планете достигнет "десятков миллиардов", что позволит увеличить производительность глобальной экономики в десять раз. Накануне Маск опубликовал видео танцующего гуманоидного робота Optimus от компании Tesla. Ранее предприниматель сообщал, что Optimus благодаря нейросетям теперь может ходить по пересеченной местности. Во вторник Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках своего турне по странам Персидского залива. Его визит в регион продлится с 13 по 16 мая и охватит три страны залива - Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. В администрации американского лидера сообщили, что основной повесткой станут вопросы безопасности, искусственного интеллекта, энергетики и поставок вооружений.
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tesla, дональд трамп, саудовская аравия, сша, технологии, илон маск, роботы
Экономика, Tesla, Дональд Трамп, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, США, Технологии, Илон Маск, роботы
20:58 13.05.2025
 
Маск: робот-гуманоид Optimus от Tesla исполнил в Эр-Рияде "танец Трампа"

Маск: гуманоидный робот Optimus от Tesla исполнил в Эр-Рияде "танец Трампа"

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon MuskАмериканский бизнесмен Элон Маск
Американский бизнесмен Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Elon Musk
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Гуманоидный робот Optimus от компании Tesla исполнил "танец Трампа" для президента США Дональда Трампа и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана в ходе их встречи в Эр-Рияде, сообщил глава Tesla, предприниматель Илон Маск.
"Мы только что продемонстрировали несколько наших роботов Tesla Optimus его высочеству (наследному принцу Мухаммеду бен Салману - ред.) и президенту Трампу. Думаю, они остались под большим впечатлением. Один из роботов даже станцевал "танец Трампа", - заявил Маск, выступая на инвестиционном форуме в Эр-Рияде.
Он пояснил, что робот станцевал под знаковую песню предвыборной кампании Трампа YMCA группы Village People.
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Предприниматель также подчеркнул, что гуманоидные роботы уже умеют самостоятельно передвигаться и взаимодействовать с людьми. Он добавил, что, по его мнению, в какой-то момент число гуманоидных роботов на планете достигнет "десятков миллиардов", что позволит увеличить производительность глобальной экономики в десять раз.
Накануне Маск опубликовал видео танцующего гуманоидного робота Optimus от компании Tesla. Ранее предприниматель сообщал, что Optimus благодаря нейросетям теперь может ходить по пересеченной местности.
Во вторник Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках своего турне по странам Персидского залива. Его визит в регион продлится с 13 по 16 мая и охватит три страны залива - Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. В администрации американского лидера сообщили, что основной повесткой станут вопросы безопасности, искусственного интеллекта, энергетики и поставок вооружений.
 
ЭкономикаTeslaДональд ТрампСАУДОВСКАЯ АРАВИЯСШАТехнологииИлон Маскроботы
 
 
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