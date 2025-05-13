https://1prime.ru/20250513/roskosmos-857522259.html

Спутники "Ионосфера" №1 и №2 прошли летные испытания

Спутники "Ионосфера" №1 и №2 прошли летные испытания - 13.05.2025, ПРАЙМ

Спутники "Ионосфера" №1 и №2 прошли летные испытания

Спутники "Ионосфера" №1 и №2, запущенные с космодрома Восточный в ноябре 2024 года, прошли лётные испытания, госкомиссия рекомендовала принять их в... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T14:14+0300

2025-05-13T14:14+0300

2025-05-13T14:14+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Спутники "Ионосфера" №1 и №2, запущенные с космодрома Восточный в ноябре 2024 года, прошли лётные испытания, госкомиссия рекомендовала принять их в эксплуатацию, сообщила во вторник госкорпорация "Роскосмос". "Завершены лётные испытания аппаратов "Ионосфера-М" №1 и №2. Государственная комиссия рекомендовала принять в эксплуатацию космическую систему "Ионозонд" с аппаратами "Ионосфера-М" №1, №2", - говорится в сообщении. В "Роскосмосе" напомнили, что аппараты разработаны Корпорацией "ВНИИЭМ". Система "Ионозонд" предназначена для оперативного получения информации о гелиогеофизической обстановке, которую часто называют "космической погодой". Задача "Ионозонда" - непрерывный мониторинг космического пространства вокруг Земли для отслеживания процессов в ионосфере. Спутники "Ионосфера-М" №1 и №2 были запущены на ракете "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Восточный 5 ноября 2024 года. Аппараты работают на орбите высотой 820 километров и наблюдают за изменениями структуры ионосферы и явлениями в ней. Ранее сообщалось, что запуск третьего и четвёртого таких спутников намечены на 2025 год.

https://1prime.ru/20250421/roskosmos-856896674.html

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технологии, россия, роскосмос