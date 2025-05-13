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Россия и Украина могут добиться прогресса в урегулировании, заявил Косачев - 13.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия и Украина могут добиться прогресса в урегулировании, заявил Косачев
Россия и Украина могут добиться прогресса в урегулировании, заявил Косачев - 13.05.2025, ПРАЙМ
Россия и Украина могут добиться прогресса в урегулировании, заявил Косачев
Россия и Украина могут на встрече в Стамбуле добиться прогресса в урегулировании украинского конфликта, если Киев откажется от ультиматумов, заявил вице-спикер... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T03:00+0300
2025-05-13T03:00+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия и Украина могут на встрече в Стамбуле добиться прогресса в урегулировании украинского конфликта, если Киев откажется от ультиматумов, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Как отметил сенатор в беседе с "Известиями", уже есть опыт первых переговоров в Стамбуле, которые до определенного момента продвигались вперед. Известно, что по большему количеству позиций удалось достичь взаимопонимания, и документ был парафирован главой украинской делегации, прежде чем его "одернули", добавил он. "Если украинская делегация появится на этих переговорах с мандатом на то, чтобы отказаться от каких-то ультиматумов и искать точки соприкосновения, я уверен, что мы могли бы продвинуться вперед еще дальше, чем это было сделано в марте 2022 года", - сказал Косачев изданию. Смысл в таких переговорах существует, но уже в условиях Стамбула 2.0: за эти три года ситуация на линии боевого соприкосновения кардинально изменилась, отметил Косачев. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва предварительно согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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россия, мировая экономика, стамбул, москва, украина, константин косачев, владимир путин, владимир зеленский, совет федерации
Экономика, РОССИЯ, Мировая экономика, Стамбул, МОСКВА, УКРАИНА, Константин Косачев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Совет Федерации
03:00 13.05.2025
 
Россия и Украина могут добиться прогресса в урегулировании, заявил Косачев

Сенатор Косачев: Россия и Украина могут добиться прогресса на переговорах в Стамбуле

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия и Украина могут на встрече в Стамбуле добиться прогресса в урегулировании украинского конфликта, если Киев откажется от ультиматумов, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Как отметил сенатор в беседе с "Известиями", уже есть опыт первых переговоров в Стамбуле, которые до определенного момента продвигались вперед. Известно, что по большему количеству позиций удалось достичь взаимопонимания, и документ был парафирован главой украинской делегации, прежде чем его "одернули", добавил он.
"Если украинская делегация появится на этих переговорах с мандатом на то, чтобы отказаться от каких-то ультиматумов и искать точки соприкосновения, я уверен, что мы могли бы продвинуться вперед еще дальше, чем это было сделано в марте 2022 года", - сказал Косачев изданию.
Смысл в таких переговорах существует, но уже в условиях Стамбула 2.0: за эти три года ситуация на линии боевого соприкосновения кардинально изменилась, отметил Косачев.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва предварительно согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаСтамбулМОСКВАУКРАИНАКонстантин КосачевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийСовет Федерации
 
 
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