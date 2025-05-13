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Россия возобновила поставки угля Бразилии
Россия возобновила поставки угля Бразилии - 13.05.2025, ПРАЙМ
Россия возобновила поставки угля Бразилии
Россия в апреле после паузы на два месяца возобновила поставки угля Бразилии, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни. | 13.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле после паузы на два месяца возобновила поставки угля Бразилии, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни.
Так, по данным ведомства, регулярные поставки российского угля на бразильский рынок прервались в феврале на два месяца, хотя в прошлом году страна импортировала этот углеводород из России в эти месяцы.
В апреле бразильские компании возобновили закупки, приобретя у России каменного угля на 13,8 миллиона долларов. Это стало максимумом с ноября прошлого года, когда они составляли 14,4 миллиона долларов.
Россия была четвертой среди основных поставщиков угля Бразилии. Лидером были США, которые в апреле экспортировали его на 139,3 миллиона долларов. В тройку также входили Австралия (94,9 миллиона) и Колумбия (36,6 миллиона).
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Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, МОСКВА, США
Россия возобновила поставки угля Бразилии
Россия возобновила поставки угля Бразилии после паузы на два месяца
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле после паузы на два месяца возобновила поставки угля Бразилии, следует из анализа РИА Новости данных бразильской таможни.
Так, по данным ведомства, регулярные поставки российского угля на бразильский рынок прервались в феврале на два месяца, хотя в прошлом году страна импортировала этот углеводород из России в эти месяцы.
В апреле бразильские компании возобновили закупки, приобретя у России каменного угля на 13,8 миллиона долларов. Это стало максимумом с ноября прошлого года, когда они составляли 14,4 миллиона долларов.
Россия была четвертой среди основных поставщиков угля Бразилии. Лидером были США, которые в апреле экспортировали его на 139,3 миллиона долларов. В тройку также входили Австралия (94,9 миллиона) и Колумбия (36,6 миллиона).