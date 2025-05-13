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В России выросли продажи средств защиты от насекомых - 13.05.2025, ПРАЙМ
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В России выросли продажи средств защиты от насекомых
В России выросли продажи средств защиты от насекомых - 13.05.2025, ПРАЙМ
В России выросли продажи средств защиты от насекомых
Продажи средств защиты от насекомых этой весной увеличились в целом по России на 7%, при этом в отдельных регионах - в Башкирии и в Ленинградской области - рост | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T04:36+0300
2025-05-13T04:36+0300
бизнес
башкирия
ленинградская область
москва
"контур.маркет"
юmoney
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Продажи средств защиты от насекомых этой весной увеличились в целом по России на 7%, при этом в отдельных регионах - в Башкирии и в Ленинградской области - рост превысил 20%; чаще всего люди тратят на репелленты за сезон от 500 до 1000 рублей, сообщается в исследовании аналитиков "Контур.Маркета" и финтех-компании ЮMoney (есть в распоряжении РИА Новости). "Аналитики "Контур.Маркета" изучили 3,1 миллиона чеков, выданных в торговых точках по всей стране при покупках средств защиты от насекомых. Сравнили данные за период с 1 апреля по 5 мая 2025 года с таким же периодом 2024 года. По сравнению с прошлым годом цены на репелленты выросли на 20% - с 151 до 182 рублей. Продажи тоже выросли, но всего на 7%", - говорится в материалах. Но в некоторых регионах страны рост продаж оказался существенно выше - например, в Башкирии они увеличились на 26%, а в Ленинградской области - на 21%. Как выяснили аналитики, 70% респондентов любят бывать на природе с наступлением тепла, 27% - выезжают на природу иногда и лишь 3% не любят такого времяпровождения. При этом более половины опрошенных (63%) подтвердили, что их беспокоят укусы насекомых, а 37% россиян отметили, что не переживают из-за этого. Некоторые сказали, что стараются меньше бывать в лесу в период появления клещей, чаще обрабатывают собак и кошек, а также предпочитают плотную одежду светлых тонов, чтобы быстрее заметить насекомых. Согласно исследованию, 44% россиян для защиты от клещей носят закрытую одежду и обувь, еще 41% опрошенных регулярно осматривают себя, детей и животных после прогулки, 36% используют защитные спреи. Лишь 23% респондентов делают прививку от энцефалита, а 22% опрошенных никак не защищаются. При этом, как выяснило ЮMoney, опросив в апреле-мае 2025 года порядка 2500 человек, почти треть респондентов (30%) тратит на защиту от насекомых за сезон от 500 до 1000 рублей, 14% - от 2000 до 5000 рублей, 12% - от 5000 до 7000 рублей, 9% - от 7000 до 9000 рублей, 6% - от 9000 до 10000 рублей. Больше этой суммы отдают только 5% жителей России, а 24% не тратятся на репелленты вовсе. "При укусе клеща почти половина опрошенных (49%) сразу обращаются к врачу, треть опрошенных (33%) самостоятельно удаляют членистоногих кровососов, 14% респондентов руководствуются инструкциями в интернете. Остальные опрошенные сказали, что после укуса паникуют и будут просить совета у близких", - отметили в исследовании.
башкирия
ленинградская область
москва
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, башкирия, ленинградская область, москва, "контур.маркет", юmoney
Бизнес, БАШКИРИЯ, Ленинградская область, МОСКВА, "Контур.Маркет", ЮMoney
04:36 13.05.2025
 
В России выросли продажи средств защиты от насекомых

"Контур.Маркет": в Башкирии и Ленобласти выросли продажи средств защиты от насекомых

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Продажи средств защиты от насекомых этой весной увеличились в целом по России на 7%, при этом в отдельных регионах - в Башкирии и в Ленинградской области - рост превысил 20%; чаще всего люди тратят на репелленты за сезон от 500 до 1000 рублей, сообщается в исследовании аналитиков "Контур.Маркета" и финтех-компании ЮMoney (есть в распоряжении РИА Новости).
"Аналитики "Контур.Маркета" изучили 3,1 миллиона чеков, выданных в торговых точках по всей стране при покупках средств защиты от насекомых. Сравнили данные за период с 1 апреля по 5 мая 2025 года с таким же периодом 2024 года. По сравнению с прошлым годом цены на репелленты выросли на 20% - с 151 до 182 рублей. Продажи тоже выросли, но всего на 7%", - говорится в материалах. Но в некоторых регионах страны рост продаж оказался существенно выше - например, в Башкирии они увеличились на 26%, а в Ленинградской области - на 21%.
Как выяснили аналитики, 70% респондентов любят бывать на природе с наступлением тепла, 27% - выезжают на природу иногда и лишь 3% не любят такого времяпровождения. При этом более половины опрошенных (63%) подтвердили, что их беспокоят укусы насекомых, а 37% россиян отметили, что не переживают из-за этого. Некоторые сказали, что стараются меньше бывать в лесу в период появления клещей, чаще обрабатывают собак и кошек, а также предпочитают плотную одежду светлых тонов, чтобы быстрее заметить насекомых.
Согласно исследованию, 44% россиян для защиты от клещей носят закрытую одежду и обувь, еще 41% опрошенных регулярно осматривают себя, детей и животных после прогулки, 36% используют защитные спреи. Лишь 23% респондентов делают прививку от энцефалита, а 22% опрошенных никак не защищаются.
При этом, как выяснило ЮMoney, опросив в апреле-мае 2025 года порядка 2500 человек, почти треть респондентов (30%) тратит на защиту от насекомых за сезон от 500 до 1000 рублей, 14% - от 2000 до 5000 рублей, 12% - от 5000 до 7000 рублей, 9% - от 7000 до 9000 рублей, 6% - от 9000 до 10000 рублей. Больше этой суммы отдают только 5% жителей России, а 24% не тратятся на репелленты вовсе.
"При укусе клеща почти половина опрошенных (49%) сразу обращаются к врачу, треть опрошенных (33%) самостоятельно удаляют членистоногих кровососов, 14% респондентов руководствуются инструкциями в интернете. Остальные опрошенные сказали, что после укуса паникуют и будут просить совета у близких", - отметили в исследовании.
 
БизнесБАШКИРИЯЛенинградская областьМОСКВА"Контур.Маркет"ЮMoney
 
 
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