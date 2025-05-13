https://1prime.ru/20250513/rossija-857504508.html

Объем выданных автокредитов в России в I квартале сократился на 57,8%

Объем выданных автокредитов в России в I квартале сократился на 57,8% - 13.05.2025, ПРАЙМ

Объем выданных автокредитов в России в I квартале сократился на 57,8%

Объем выданных автокредитов в России в первом квартале сократился на 57,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 236,4 миллиарда рублей, сообщили... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T06:10+0300

2025-05-13T06:10+0300

2025-05-13T06:10+0300

финансы

россия

бизнес

москва

санкт-петербург

рф

алексей волков

нбки

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857504508.jpg?1747105822

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Объем выданных автокредитов в России в первом квартале сократился на 57,8% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 236,4 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным 3 000 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, в первом квартале 2025 года было выдано автокредитов на сумму 236,4 миллиарда рублей или на 57,8% (или в 2,4 раза) меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в первом квартале 2024 года – 560,7 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении. Отмечается, что наибольший объем выданных автокредитов в регионах РФ в первом квартале был отмечен в Москве (23,2 миллиарда рублей), Московской области (19,7 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (13,1 миллиарда рублей), Краснодарском крае (12,5 миллиарда рублей) и Республике Татарстан (11,6 миллиарда рублей). Согласно данным НБКИ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в первом квартале 2025 года самую серьезную динамику сокращения объемов выданных автокредитов (среди 20 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Ростовская (-63,5%), Новосибирская (-60,1%) и Кемеровская (-59,0%) области, а также Санкт-Петербург (-58,8%) и Москва (-57,4%). При этом наименее существенное сокращение объемов в топ-20 регионов было зафиксировано в Самарской области (-45,0%), Пермском крае (-45,5%), а также в Оренбургской (-46,6%), Нижегородской (-47,1%) и Волгоградской (-51,7%) областях. "Падение выдачи автокредитов в первом квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало следствием роста рыночных ставок и утилизационного сбора во второй половине 2024 года. В наступившем году тенденция по сокращению выдачи автокредитов продолжилась", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. "Помимо названных причин снижению объемов выдачи автокредитов и ее количественному сокращению способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении выдачи автокредитов гражданам с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%). Таким гражданам после введения соответствующих ограничений автокредиты стали недоступны", - также отметил Волков.

москва

санкт-петербург

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, бизнес, москва, санкт-петербург, рф, алексей волков, нбки