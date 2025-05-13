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Аналитики рассказали, когда доллар упадет до 73 рублей

Аналитики рассказали, когда доллар упадет до 73 рублей - 13.05.2025, ПРАЙМ

Аналитики рассказали, когда доллар упадет до 73 рублей

Рубль все еще сохраняет потенциал роста курса по отношению к доллару, вплоть до 73 рублей, а определяющим, но не единственным, фактором остается международная... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T11:32+0300

2025-05-13T11:32+0300

2025-05-13T11:32+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Рубль все еще сохраняет потенциал роста курса по отношению к доллару, вплоть до 73 рублей, а определяющим, но не единственным, фактором остается международная политика, рассказали РИА Новости эксперты. Накануне расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - опускался ниже 80 рублей, впервые с 21 апреля. В ближайший месяц возможно ослабление курса доллара до уровня 73 рублей, евро – до 84 рублей, юаня – до 10,5 рубля. Эти изменения могут произойти "на фоне снижения геополитической напряженности", рассказал главный аналитик "Ингосстрах банка" Петр Арронет. Однако если рынок не получит значимых позитивных сигналов относительно улучшения ситуации на международной арене, инвесторы могут начать распродажу рублевых активов, что приведет к возврату курса в диапазон 88–95 рублей за доллар, добавляет эксперт. "Многое будет зависеть от поведения западных инвесторов, и потенциального допуска, например, недружественных нерезидентов на наш рынок. Если прямые переговоры состоятся и далее мы будем наблюдать "трек" на потенциальное долгосрочное перемирие, то западные инвесторы могут посчитать вероятность урегулирования конфликта достаточно высокой. Тогда мы увидим большой приток зарубежных инвестиций, пусть вначале даже от дружественных стран, это может значительно укрепить рубль", - поясняет аналитик компании "Цифра брокер" Иван Ефанов. Если будет приток внешних денег, это добавит волатильности курсу рубля, и курс доллара может просесть ниже, в район 73,8 рубля, где находится ближайшая поддержка, заключает эксперт. "Рубль еще может укрепить свои позиции... но не сильно и только на реальных практических шагах. Справедливым сейчас видим диапазон на уровне 78-80 рублей", - рассказал управляющий директор инвесткомпании "Риком-Траст" Дмитрий Целищев. НЕ ПОЛИТИКОЙ ЕДИНОЙ На потенциал роста курса национальной валюты также может повлиять существенное падение цен на нефть, отмечает Целищев. "Да, рубль укрепился, укрепление рубля дало нам замедление роста цен с начала года. Но он остается относительно недооцененным к другим валютам сопоставимых стран и своим историческим средним. Справедливый курс рубля, если сравнить с похожими странами, находится на уровне 60 рублей. Но есть и другие факторы. Ключевой фактор, определяющий курс рубля сейчас, это цена нефти и потоки капитала", - поясняет основатель Института финансово-инвестиционных технологий Алексей Примак. "Дополнительным фактором, способствующим укреплению рубля, является снижение объемов импорта. В результате сокращение импорта может привести к уменьшению давления на рубль и способствовать его укреплению на валютных рынках", - добавляет Арронет. "Таким образом, текущая ситуация на мировых рынках и внутренние экономические факторы могут создать условия для значительных колебаний валютных курсов в ближайшие месяцы", - заключает эксперт.

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рынок, москва, риком-траст