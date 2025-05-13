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Рубль стабилизируется к юаню на Мосбирже в узком коридоре

Рубль стабилизируется к юаню на Мосбирже в узком коридоре - 13.05.2025, ПРАЙМ

Рубль стабилизируется к юаню на Мосбирже в узком коридоре

Курс рубля во вторник стабилизируется против юаня в узком коридоре, игроки рынка следят за геополитическими новостями, следует из данных Московской биржи и... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T17:48+0300

2025-05-13T17:48+0300

2025-05-13T17:48+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник стабилизируется против юаня в узком коридоре, игроки рынка следят за геополитическими новостями, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.38 мск стабилизировался около уровня закрытия понедельника 11,14 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,12-11,18 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 81,35 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,303 против 7,201 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 80,19 рубля. РУБЛЬ ДЕМОНСТРИРУЕТ УВЕРЕННОСТЬ Юань во вторник торгуется в узком коридоре против рубля, валюта РФ сохраняет устойчивость: курс китайской валюты закрепляется ниже 11,2 рубля. "На фоне геополитических новостей инвесторы вновь стали закладывать в курс перспективы скорой деэскалации. Однако уже во вторник чистые продажи юаней со стороны ЦБ уже проводятся в более низком, майском, объеме", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". В частности, американский спецпосланник Кит Келлог заявил во вторник, что США надеются, что президент РФ Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и президент США Дональд Трамп. Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул для присутствия при переговорах. Юаневая ставка денежного рынка закрепляется в положительной зоне и составляет 0,21% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,11% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.37 мск росла на 1,7%, до 66 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,4%, до 101,4 пункта. ПРОГНОЗЫ Импортеры покупают меньше инвалюты, предложение которой со стороны экспортеров остается повышенным, полагает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Это обеспечивает стабильность рубля и вызывает периодические попытки его дальнейшего укрепления. В целом для юаня на текущую неделю пока более вероятным видится сценарий консолидации в диапазоне 11,1-11,3 рубля", - добавляет он. Избыточная крепость рубля сейчас может быть связана и с позитивной ситуацией с валютной ликвидностью, и с геополитикой, считают аналитики Райффайзенбанка. "Стоит отметить, что, исходя из протокола обсуждения апрельского решения по ключевой ставке ЦБ, большинство его участников полагают, что основная причина кроется в жесткости ДКП, хотя, как и в рамках обсуждения предыдущего решения, консенсуса по этому вопросу достигнуто не было", - добавляют аналитики банка.

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рынок, рф, сша, стамбул, кит келлог, владимир путин, дональд трамп, "бкс мир инвестиций", райффайзенбанк