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В Новом банке развития БРИКС оценили число инвестопераций в нацвалютах
В Новом банке развития БРИКС оценили число инвестопераций в нацвалютах - 13.05.2025, ПРАЙМ
В Новом банке развития БРИКС оценили число инвестопераций в нацвалютах
Около 24% инвестиционных операций Нового банка развития (НБР) БРИКС и 31% операций по привлечению капитала осуществляется в национальных валютах, заявила... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T10:35+0300
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ПЕКИН, 13 мая - ПРАЙМ. Около 24% инвестиционных операций Нового банка развития (НБР) БРИКС и 31% операций по привлечению капитала осуществляется в национальных валютах, заявила президент банка Дилма Руссефф. "Использование местных валют стало отличительной чертой НБР, в настоящее время около 24% наших инвестиционных операций и 31% операций по привлечению капитала осуществляется в национальных валютах", - сказала Руссефф, выступая на церемонии открытия 4-й министерской встречи Форума Китай-Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна в Пекине. Она отметила, что по состоянию на данный момент банк одобрил 122 инвестиционных проекта на общую сумму около 40 миллиардов долларов. "Мы также постепенно расширяем наше членство. Все больше стран выражают заинтересованность во вступлении в НБР, что укрепляет нашу идентичность как подлинной платформы для сотрудничества стран глобального Юга", - добавила глава банка. Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
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финансы, банки, пекин, москва, нбр
Экономика, Финансы, Банки, Пекин, МОСКВА, НБР
В Новом банке развития БРИКС оценили число инвестопераций в нацвалютах
Руссефф: около 24% инвестопераций Нового банка развития БРИКС осуществляется в нацвалютах
ПЕКИН, 13 мая - ПРАЙМ. Около 24% инвестиционных операций Нового банка развития (НБР) БРИКС и 31% операций по привлечению капитала осуществляется в национальных валютах, заявила президент банка Дилма Руссефф.
"Использование местных валют стало отличительной чертой НБР, в настоящее время около 24% наших инвестиционных операций и 31% операций по привлечению капитала осуществляется в национальных валютах", - сказала Руссефф, выступая на церемонии открытия 4-й министерской встречи Форума Китай-Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна в Пекине.
Она отметила, что по состоянию на данный момент банк одобрил 122 инвестиционных проекта на общую сумму около 40 миллиардов долларов.
"Мы также постепенно расширяем наше членство. Все больше стран выражают заинтересованность во вступлении в НБР, что укрепляет нашу идентичность как подлинной платформы для сотрудничества стран глобального Юга", - добавила глава банка.
Политическое решение о создании в рамках БРИКС Нового банка развития было принято в 2013 году на саммите в южноафриканском Дурбане. В 2014 году на следующем саммите в бразильском городе Форталеза было подписано соглашение о банке. Официальный старт его работе был дан на инаугурационном заседании совета управляющих банка 7 июля 2015 года в Москве. Основная задача института заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах-членах БРИКС и в развивающихся странах.
Новак отметил рост экономики стран БРИКС