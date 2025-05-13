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Российский рынок акций умеренно снижается - 13.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Российский рынок акций умеренно снижается
Российский рынок акций умеренно снижается - 13.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций умеренно снижается
Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение днем во вторник, ожидая новостей об урегулировании конфликта на Украине, следует из данных торгов и... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T15:05+0300
2025-05-13T15:05+0300
экономика
рынок
торги
индексы
украина
мосбиржа
финам
ук "первая"
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение днем во вторник, ожидая новостей об урегулировании конфликта на Украине, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.49 мск снижался на 0,43%, до 2 917,65 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,92%, до 65,55 доллара за баррель. "Российский рынок показывает умеренно негативную динамику в середине торгов. Инвесторы находятся в ожидании новостей по возможности переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле 15 мая. На данный момент известно, что РФ готовится к переговорам, а представители Украины заявляют, что планируют вести переговоры только лично с Путиным", - рассказал Сергей Кауфман из ФГ "Финам". В условиях неопределенности относительно самого факта переговоров участники рынка умеренно фиксируют прибыль после вчерашнего ралли, отметил он. "Поддержку продолжают оказывать цены на нефть, которые вернулись выше 65 долларов за баррель после смягчения риторики в части торговых войн", - рассказал Андрей Алексеев из УК "Первая". ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК "Бумаги "Полюса" (+1,29%) сегодня отыгрывают ростом вчерашнюю публикацию сильного отчета по РСБУ за первый квартал: чистая прибыль компании выросла в 67 раз в годовом выражении, достигнув 96,25 миллиарда рублей. Дополнительную поддержку котировкам оказывает отскок цен на золото", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Также дорожают акции Московского кредитного банка (+1,48%), "М.видео" (+0,57%), расписки Ozon (+0,39%), акции банка "Санкт-Петербург" (+0,35%), "Соллерса" (+0,28%). "Привилегированные акции "Транснефти" (-2,07%) дешевеют в ожидании специального совещания под председательством Александра Новака на 14 мая по вопросу снижения прокачки нефти внутри страны через принадлежащие компании магистрали", - добавил Чернов. Заметно снижаются также акции "Ростелекома" (-2,47%), "Самолета" (-1,82%), "Сегежи" (-1,72%), префы "Башнефти" (-1,69%). ПРОГНОЗЫ Чернов ожидает завершения сегодняшней торговой сессии в диапазоне 2900–3000 пунктов. "Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии отступили от ее максимумов на фоне неопределенности в отношении участия Владимира Путина в мирных переговорах в Турции в этот четверг. Отсутствие президентов РФ и Украины может предвещать более отдаленное заключение потенциального мирного соглашения и сохранение напряженности на рынках", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес-капитал".
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рынок, торги, индексы, украина, мосбиржа, финам, ук "первая"
Экономика, Рынок, Торги, Индексы, УКРАИНА, Мосбиржа, Финам, УК "Первая"
15:05 13.05.2025
 
Российский рынок акций умеренно снижается

Рынок акций России снижается в ожидании новостей об урегулировании на Украине

© РИА Новости . Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкРабота биржи
Работа биржи - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует умеренное снижение днем во вторник, ожидая новостей об урегулировании конфликта на Украине, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.49 мск снижался на 0,43%, до 2 917,65 пункта.
Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,92%, до 65,55 доллара за баррель.
"Российский рынок показывает умеренно негативную динамику в середине торгов. Инвесторы находятся в ожидании новостей по возможности переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле 15 мая. На данный момент известно, что РФ готовится к переговорам, а представители Украины заявляют, что планируют вести переговоры только лично с Путиным", - рассказал Сергей Кауфман из ФГ "Финам".
В условиях неопределенности относительно самого факта переговоров участники рынка умеренно фиксируют прибыль после вчерашнего ралли, отметил он.
"Поддержку продолжают оказывать цены на нефть, которые вернулись выше 65 долларов за баррель после смягчения риторики в части торговых войн", - рассказал Андрей Алексеев из УК "Первая".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК

"Бумаги "Полюса" (+1,29%) сегодня отыгрывают ростом вчерашнюю публикацию сильного отчета по РСБУ за первый квартал: чистая прибыль компании выросла в 67 раз в годовом выражении, достигнув 96,25 миллиарда рублей. Дополнительную поддержку котировкам оказывает отскок цен на золото", - рассказал Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Также дорожают акции Московского кредитного банка (+1,48%), "М.видео" (+0,57%), расписки Ozon (+0,39%), акции банка "Санкт-Петербург" (+0,35%), "Соллерса" (+0,28%).
"Привилегированные акции "Транснефти" (-2,07%) дешевеют в ожидании специального совещания под председательством Александра Новака на 14 мая по вопросу снижения прокачки нефти внутри страны через принадлежащие компании магистрали", - добавил Чернов.
Заметно снижаются также акции "Ростелекома" (-2,47%), "Самолета" (-1,82%), "Сегежи" (-1,72%), префы "Башнефти" (-1,69%).

ПРОГНОЗЫ

Чернов ожидает завершения сегодняшней торговой сессии в диапазоне 2900–3000 пунктов.
"Индексы Мосбиржи и РТС к середине сессии отступили от ее максимумов на фоне неопределенности в отношении участия Владимира Путина в мирных переговорах в Турции в этот четверг. Отсутствие президентов РФ и Украины может предвещать более отдаленное заключение потенциального мирного соглашения и сохранение напряженности на рынках", - отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес-капитал".
#Российская фондовая биржа ММВБ-РТС - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Российский рынок акций умеренно растет во вторник
10:20
 
ЭкономикаРынокТоргиИндексыУКРАИНАМосбиржаФинамУК "Первая"
 
 
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