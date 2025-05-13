https://1prime.ru/20250513/rynok-857537566.html

Российский рынок акций вырос на 0,18 процента

Российский рынок акций вырос на 0,18 процента - 13.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций вырос на 0,18 процента

Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника повысился на 0,18%, следует из данных Московской биржи. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T18:57+0300

2025-05-13T18:57+0300

2025-05-13T18:57+0300

экономика

рынок

акции

россия

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/83558/61/835586194_0:11:3243:1835_1920x0_80_0_0_246276ace5247b8fe3c05c62e9625b60.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника повысился на 0,18%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,18% - до 2935,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,27%, до 1218,44 пункта, долларовый РТС - на 0,60%, до 1148,05 пункта.

https://1prime.ru/20250513/mosbirzha-857531051.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, россия, мосбиржа, ртс