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Российский рынок акций вырос на 0,18 процента
Российский рынок акций вырос на 0,18 процента - 13.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 0,18 процента
Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника повысился на 0,18%, следует из данных Московской биржи. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T18:57+0300
2025-05-13T18:57+0300
2025-05-13T18:57+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника повысился на 0,18%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,18% - до 2935,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,27%, до 1218,44 пункта, долларовый РТС - на 0,60%, до 1148,05 пункта.
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Экономика, Рынок, Акции, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций вырос на 0,18 процента
Российский рынок акций вырос на 0,18% за основную сессию
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию вторника повысился на 0,18%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,18% - до 2935,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,27%, до 1218,44 пункта, долларовый РТС - на 0,60%, до 1148,05 пункта.
Российский рынок акций вышел в плюс на новостях о переговорах по Украине