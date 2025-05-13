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Российский рынок акций повысился пятую сессию подряд
Российский рынок акций повысился пятую сессию подряд - 13.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций повысился пятую сессию подряд
Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника повысился пятую сессию подряд на ожидаемом геополитическом позитиве, следует из данных Московской... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T19:50+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника повысился пятую сессию подряд на ожидаемом геополитическом позитиве, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,18% - до 2935,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,27%, до 1218,44 пункта, долларовый РТС - на 0,6%, до 1148,05 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс растерял незначительный рост основной сессии. РЫНОК НА ПОДЪЕМЕ Российский рынок акций в основную сессию вторника торговался в плюсе, отыгрывая геополитические надежды, связанные с возможным урегулированием по Украине. При этом индекс Мосбиржи в течение дня удерживался выше ключевого уровня 2900 пунктов. "Российский рынок акций закрывает вторник в скромном плюсе. Инвесторы находятся в ожидании геополитической развязки и конкретики в части переговорного процесса: встреча представителей России и Украины назначена на четверг, 15 мая. В течение дня ряд комментариев со стороны представителей России и США приводили к росту волатильности", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая". В частности, американский спецпосланник Кит Келлог заявил, что США надеются, что президент РФ Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и президент США Дональд Трамп. Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул для присутствия при переговорах. В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Фосагро" (+1,9%), "Полюса" (+1,1%), "Позитива" (+0,6%), "Мосэнерго" (+0,8%). Упали в цене бумаги "Ростелекома" (-1,9%), "Хэдхантера" (-1,5%), ММК (-1,1%), префы "Транснефти" (-1,3%). Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 2,8%, до 66,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,7%, до 101,1 пункта. ПРОГНОЗЫ Российским акциям во вторник благоприятствовал рост котировок сырьевых активов, в том числе нефти, цена которой пытается закрепиться над 65 долларами. Однако покупателей сдерживало укрепление рубля, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 мая – 2875-3000 пунктов", - оценивает он. Российские инвесторы заняли выжидательную позицию в ожидании переговоров по Украине в Турции, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "В среду динамику рынку могут задать новости об итоговом составе участников переговоров по Украине. Если он разочарует инвесторов, индекс Мосбиржи вернется ниже 2900 пунктов", - ожидает он.
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сша, украина, владимир путин, дональд трамп, мосбиржа, ртс, ук "первая", акции, россия, рынок
Экономика, США, УКРАИНА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Мосбиржа, РТС, УК "Первая", Акции, РОССИЯ, Рынок
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов вторника повысился пятую сессию подряд на ожидаемом геополитическом позитиве, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов поднялся на 0,18% - до 2935,53 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,27%, до 1218,44 пункта, долларовый РТС - на 0,6%, до 1148,05 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс растерял незначительный рост основной сессии.
Российский рынок акций вырос на 0,18 процента
Российский рынок акций в основную сессию вторника торговался в плюсе, отыгрывая геополитические надежды, связанные с возможным урегулированием по Украине. При этом индекс Мосбиржи в течение дня удерживался выше ключевого уровня 2900 пунктов.
"Российский рынок акций закрывает вторник в скромном плюсе. Инвесторы находятся в ожидании геополитической развязки и конкретики в части переговорного процесса: встреча представителей России и Украины назначена на четверг, 15 мая. В течение дня ряд комментариев со стороны представителей России и США приводили к росту волатильности", - комментирует Максим Федосов из УК "Первая".
В частности, американский спецпосланник Кит Келлог заявил, что США надеются, что президент РФ Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул, тогда туда приедет и президент США Дональд Трамп. Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул для присутствия при переговорах.
В частности, на Мосбирже выросли в цене бумаги "Фосагро" (+1,9%), "Полюса" (+1,1%), "Позитива" (+0,6%), "Мосэнерго" (+0,8%). Упали в цене бумаги "Ростелекома" (-1,9%), "Хэдхантера" (-1,5%), ММК (-1,1%), префы "Транснефти" (-1,3%).
Стоимость нефти к 19.40 мск повышалась на 2,8%, до 66,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,7%, до 101,1 пункта.
Российским акциям во вторник благоприятствовал рост котировок сырьевых активов, в том числе нефти, цена которой пытается закрепиться над 65 долларами. Однако покупателей сдерживало укрепление рубля, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 14 мая – 2875-3000 пунктов", - оценивает он.
Российские инвесторы заняли выжидательную позицию в ожидании переговоров по Украине в Турции, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
"В среду динамику рынку могут задать новости об итоговом составе участников переговоров по Украине. Если он разочарует инвесторов, индекс Мосбиржи вернется ниже 2900 пунктов", - ожидает он.