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"Окно возможностей". Генсек НАТО оценил предстоящие переговоры по Украине - 13.05.2025, ПРАЙМ
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"Окно возможностей". Генсек НАТО оценил предстоящие переговоры по Украине
"Окно возможностей". Генсек НАТО оценил предстоящие переговоры по Украине - 13.05.2025, ПРАЙМ
"Окно возможностей". Генсек НАТО оценил предстоящие переговоры по Украине
Сейчас возникло "реальное окно возможностей" для достижения прогресса в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T17:35+0300
2025-05-13T17:35+0300
политика
россия
мировая экономика
турция
брюссель
украина
марк рютте
нато
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БРЮССЕЛЬ, 13 мая – ПРАЙМ. Сейчас возникло "реальное окно возможностей" для достижения прогресса в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после переговоров в Турции. Рютте сообщил в соцсети X о своей продуктивной встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в преддверии саммита НАТО, подчеркнув, что главной целью саммита является укрепление альянса. Он также отметил, что Турция остается надежным и сильным союзником."Провел прекрасную встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в рамках подготовки к саммиту (НАТО – ред.) в следующем месяце, который призван сохранить прочность альянса. &lt;...&gt; Мы также обсудили Украину, где открылось реальное окно возможностей для прогресса к миру", - написал Рютте в соцсети X.
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россия, мировая экономика, турция, брюссель, украина, марк рютте, нато
Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, ТУРЦИЯ, Брюссель, УКРАИНА, Марк Рютте, НАТО
17:35 13.05.2025
 
"Окно возможностей". Генсек НАТО оценил предстоящие переговоры по Украине

Генсек НАТО Рютте заявил о "реальном окне возможностей для прогресса к миру" на Украине

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 13 мая – ПРАЙМ. Сейчас возникло "реальное окно возможностей" для достижения прогресса в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после переговоров в Турции.
Рютте сообщил в соцсети X о своей продуктивной встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в преддверии саммита НАТО, подчеркнув, что главной целью саммита является укрепление альянса. Он также отметил, что Турция остается надежным и сильным союзником.
"Провел прекрасную встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в рамках подготовки к саммиту (НАТО – ред.) в следующем месяце, который призван сохранить прочность альянса. <...> Мы также обсудили Украину, где открылось реальное окно возможностей для прогресса к миру", - написал Рютте в соцсети X.
Турецкий флаг на фоне моста через Босфор в Стамбуле - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Келлог оценил возможные переговоры России и Украины в Стамбуле
16:23
 
ПолитикаРОССИЯМировая экономикаТУРЦИЯБрюссельУКРАИНАМарк РюттеНАТО
 
 
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