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"Окно возможностей". Генсек НАТО оценил предстоящие переговоры по Украине

"Окно возможностей". Генсек НАТО оценил предстоящие переговоры по Украине - 13.05.2025, ПРАЙМ

"Окно возможностей". Генсек НАТО оценил предстоящие переговоры по Украине

Сейчас возникло "реальное окно возможностей" для достижения прогресса в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T17:35+0300

2025-05-13T17:35+0300

2025-05-13T17:35+0300

политика

россия

мировая экономика

турция

брюссель

украина

марк рютте

нато

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БРЮССЕЛЬ, 13 мая – ПРАЙМ. Сейчас возникло "реальное окно возможностей" для достижения прогресса в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после переговоров в Турции. Рютте сообщил в соцсети X о своей продуктивной встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в преддверии саммита НАТО, подчеркнув, что главной целью саммита является укрепление альянса. Он также отметил, что Турция остается надежным и сильным союзником."Провел прекрасную встречу с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в рамках подготовки к саммиту (НАТО – ред.) в следующем месяце, который призван сохранить прочность альянса. <...> Мы также обсудили Украину, где открылось реальное окно возможностей для прогресса к миру", - написал Рютте в соцсети X.

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турция

брюссель

украина

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россия, мировая экономика, турция, брюссель, украина, марк рютте, нато