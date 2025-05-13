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Мерц назвал условие расширения санкций ЕС против России

Мерц назвал условие расширения санкций ЕС против России - 13.05.2025, ПРАЙМ

Мерц назвал условие расширения санкций ЕС против России

Европейские страны расширят санкции в отношении России, если не будет прогресса в вопросе прекращения огня на Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T15:20+0300

2025-05-13T15:20+0300

2025-05-13T15:20+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Европейские страны расширят санкции в отношении России, если не будет прогресса в вопросе прекращения огня на Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. "Мы будем выступать за дальнейшие санкции. Если российское руководство не согласится с предложениями, которые мы вместе сделали в прошлые выходные... мы рассмотрим и другие области, такие как энергетический сектор и финансовый рынок", - заявил Мерц в ходе совместной пресс-конференции с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом в Берлине. Трансляция пресс-конференции ведётся на сайте правительства Германии. Канцлер ФРГ приветствовал готовность Владимира Зеленского поехать на переговоры с Россией в Турцию. Мерц утверждает, что теперь от российского президента Владимира Путина зависит, примет ли он предложение о переговорах и согласится ли на прекращение огня. Во вторник глава МИД Германии Йоханн Вадефуль, отвечая на вопрос о дополнительных санкциях в отношении России, которыми Берлин угрожал днем ранее, заявил, что ожидает возможной встречи российской и украинской стороны в Стамбуле в четверг.

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общество , германия, москва, украина, фридрих мерц, владимир зеленский, владимир путин