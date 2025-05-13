Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ГД разрешит заключать договор долгосрочных сбережений через "Госуслуги" - 13.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250513/sberezheniya-857521340.html
ГД разрешит заключать договор долгосрочных сбережений через "Госуслуги"
ГД разрешит заключать договор долгосрочных сбережений через "Госуслуги" - 13.05.2025, ПРАЙМ
ГД разрешит заключать договор долгосрочных сбережений через "Госуслуги"
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий гражданам с 1 октября текущего года заключать договор долгосрочных сбережений (ДДС) через единый... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T13:36+0300
2025-05-13T13:36+0300
экономика
россия
общество
рф
анатолий аксаков
госдума
нпф
дом.рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_66fc9d887ae74ce8ae316bfad5dd89ab.jpg
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий гражданам с 1 октября текущего года заключать договор долгосрочных сбережений (ДДС) через единый портал госуслуг. Соответствующие поправки Госдума поддержала в ходе второго чтения законопроекта, направленного на снижение издержек управляющих компаний, а также акционеров и владельцев паев инвестфондов. Поправки, в частности, позволяют физлицам с 1 октября 2025 года заключать договоры долгосрочных сбережений на едином портале государственных и муниципальных услуг. Интерактивная форма ДДС для размещения на портале должна быть разработана Минфином РФ не позднее 1 июля 2025 года. "Если вкладчик расторг ДДС, по которому были уплачены взносы также работодателем, то сумма этих взносов исключается из состава выкупной суммы, получаемой вкладчиком", - сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В случае прекращения ДДС до 1 апреля года, следующего за годом, в котором гражданин уплатил первый сберегательный взнос, право на получение софинансирования предоставляться не будет. Исключение сделано лишь для случая, когда договор расторгнут в связи с переводом выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд (НПФ), пояснил Аксаков. Кроме того, по его словам, для НПФ и администратора софинансирования (Национальный расчетный депозитарий) "вводится обязанность обмена информацией о прекращении у вкладчиков-физлиц права на софинансирование". Одновременно вводится и обязанность администратора хранить получаемые им сведения, информацию и результаты расчетов, осуществляемых на основании этих сведений и информации. Перечень и сроки хранения этих данных определит правительство РФ. Сейчас такой перечень не определен, а у администратора софинансирования есть лишь право хранить такие данные. За счет средств, направляемых на софинансирование, допускается покрывать операционные расходы организации, определенной правительством РФ для осуществления софинансирования ("Дом.РФ"), сказал Аксаков. Порядок покрытия таких расходов установит правительство РФ. Помимо этого, уточняются нормы, регламентирующее открытие счетов (вкладов) в банках, приобретение ценных бумаг кредитных организаций федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также хозобществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем. Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу с 1 марта 2026 года, за исключением норм, для которых установлены иные сроки.
https://1prime.ru/20250506/gosuslugi-857335137.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/89/840168961_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_29ba1da3e39389f6053fc55ce3926518.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество , рф, анатолий аксаков, госдума, нпф, дом.рф
Экономика, РОССИЯ, Общество , РФ, Анатолий Аксаков, Госдума, НПФ, Дом.РФ
13:36 13.05.2025
 
ГД разрешит заключать договор долгосрочных сбережений через "Госуслуги"

Госдума разрешит с 1 октября заключать договор долгосрочных сбережений через "Госуслуги"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий гражданам с 1 октября текущего года заключать договор долгосрочных сбережений (ДДС) через единый портал госуслуг.
Соответствующие поправки Госдума поддержала в ходе второго чтения законопроекта, направленного на снижение издержек управляющих компаний, а также акционеров и владельцев паев инвестфондов.
Поправки, в частности, позволяют физлицам с 1 октября 2025 года заключать договоры долгосрочных сбережений на едином портале государственных и муниципальных услуг. Интерактивная форма ДДС для размещения на портале должна быть разработана Минфином РФ не позднее 1 июля 2025 года.
"Если вкладчик расторг ДДС, по которому были уплачены взносы также работодателем, то сумма этих взносов исключается из состава выкупной суммы, получаемой вкладчиком", - сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
В случае прекращения ДДС до 1 апреля года, следующего за годом, в котором гражданин уплатил первый сберегательный взнос, право на получение софинансирования предоставляться не будет. Исключение сделано лишь для случая, когда договор расторгнут в связи с переводом выкупной суммы в другой негосударственный пенсионный фонд (НПФ), пояснил Аксаков.
Кроме того, по его словам, для НПФ и администратора софинансирования (Национальный расчетный депозитарий) "вводится обязанность обмена информацией о прекращении у вкладчиков-физлиц права на софинансирование". Одновременно вводится и обязанность администратора хранить получаемые им сведения, информацию и результаты расчетов, осуществляемых на основании этих сведений и информации. Перечень и сроки хранения этих данных определит правительство РФ. Сейчас такой перечень не определен, а у администратора софинансирования есть лишь право хранить такие данные.
За счет средств, направляемых на софинансирование, допускается покрывать операционные расходы организации, определенной правительством РФ для осуществления софинансирования ("Дом.РФ"), сказал Аксаков. Порядок покрытия таких расходов установит правительство РФ.
Помимо этого, уточняются нормы, регламентирующее открытие счетов (вкладов) в банках, приобретение ценных бумаг кредитных организаций федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности РФ, а также хозобществами, находящимися под их прямым или косвенным контролем.
Закон, который содержит и другие изменения, вступит в силу с 1 марта 2026 года, за исключением норм, для которых установлены иные сроки.
Портал Госуслуг - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
В МВД рассказали, как мошенники пытаются получить код от "Госуслуг"
6 мая, 21:19
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФАнатолий АксаковГосдумаНПФДом.РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала