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Киев завершил все внутренние процедуры по сделке с США для запуска фонда - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Киев завершил все внутренние процедуры по сделке с США для запуска фонда
Киев завершил все внутренние процедуры по сделке с США для запуска фонда - 13.05.2025, ПРАЙМ
Киев завершил все внутренние процедуры по сделке с США для запуска фонда
Киев завершил все необходимые внутренние процедуры для запуска совместного с США инвестиционного фонда в рамках сделки об украинских полезных ископаемых,... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T21:00+0300
2025-05-13T21:00+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Киев завершил все необходимые внутренние процедуры для запуска совместного с США инвестиционного фонда в рамках сделки об украинских полезных ископаемых, заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко. "Еще одна веха на пути к запуску инвестиционного фонда реконструкции США и Украины: Украина завершила все необходимые процедуры в установленные сроки и сегодня вручила официальную дипломатическую ноту, подтверждающую это, временному поверенному в делах США Джули Дэвис", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Свириденко в соцсети Х. США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады - им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.
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россия, украина, сша
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, США
21:00 13.05.2025
 
Киев завершил все внутренние процедуры по сделке с США для запуска фонда

Киев завершил все внутренние процедуры для запуска фонда в рамках сделки о минералах с США

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Киев завершил все необходимые внутренние процедуры для запуска совместного с США инвестиционного фонда в рамках сделки об украинских полезных ископаемых, заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко.
"Еще одна веха на пути к запуску инвестиционного фонда реконструкции США и Украины: Украина завершила все необходимые процедуры в установленные сроки и сегодня вручила официальную дипломатическую ноту, подтверждающую это, временному поверенному в делах США Джули Дэвис", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Свириденко в соцсети Х.
США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Оно предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева.
%Верховная Рада - ПРАЙМ, 1920, 08.05.2025
Трамп заявил о ратификации Киевом ресурсной сделки с Украиной
8 мая, 18:23
По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала соглашение между Киевом и Вашингтоном котом в мешке для депутатов Верховной рады - им повезет, если они увидят текст перед ратификацией. Захарова подчеркнула, что договоренность укладывается в общее русло колонизации Украины западными странами.
 
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