https://1prime.ru/20250513/shveytsariya-857522744.html

В Швейцарии могут возобновить работу бывших секретных боевых бункеров

В Швейцарии могут возобновить работу бывших секретных боевых бункеров - 13.05.2025, ПРАЙМ

В Швейцарии могут возобновить работу бывших секретных боевых бункеров

В Швейцарии могут возобновить работу некогда секретных боевых бункеров из-за изменившейся ситуации с безопасностью на фоне конфликта на Украине, информирует... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T14:29+0300

2025-05-13T14:29+0300

2025-05-13T14:29+0300

вооружения

швейцария

ес

нато

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/76346/18/763461853_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b80f6fbf9b4743e53402ba01956d703f.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. В Швейцарии могут возобновить работу некогда секретных боевых бункеров из-за изменившейся ситуации с безопасностью на фоне конфликта на Украине, информирует телерадиокомпания SRF со ссылкой на командующего швейцарскими вооруженными силами генерал-лейтенанта Томаса Зюссли. Как сообщает телерадиокомпания, в Швейцарии существует сеть секретных бункерных сооружений с встраиваемыми минометами. Последний такой бункер был открыт в 2003 году и всего спустя несколько лет был выведен из эксплуатации. Правительство Швейцарии закрыло бункеры по соображениям безопасности, при этом возможность их перезапуска сохранилась. В 2018 году парламент решил демонтировать около сотни таких бункеров, но стоимость демонтажа была сопоставима со стоимостью строительства сети бункеров. Шесть подобных сооружений были проданы частным лицам. Один из таки боевых бункеров, построенный в 1988 году, находится в коммуне Трин, сейчас он принадлежит музею. Под отодвигающейся крышкой на поверхности такого бункерного сооружения находится двойной миномет, который может стрелять на расстояние около восьми километров, сообщает SRF. "Большая часть находится в очень хорошем состоянии и может быть восстановлена в короткие сроки с одобрения парламента", - заявил телерадиокомпании генерал-лейтенант Томас Зюссли. По его словам, в военном отношении восстановление отдельных сооружений имело бы смысл, поскольку они являются единственными военными объектами на определенных участках местности. При этом некоторые военные эксперты считают бункерные минометные установки "ретро-ностальгией", так как они стационарны и могут быть уничтожены прицельным ударом. Командующий вооруженными силами не согласен с такой оценкой и считает, что боевые бункерные сооружения непросто уничтожить даже в условиях современной войны. "Требуется прямой удар по объекту, чтобы уничтожить его", - заявил он. В 2023 году швейцарская армия перестала продавать старые бункеры после начала российской специальной военной операции на Украине, заявил ее командующий генерал-лейтенант Томас Зюссли. Новый швейцарский президент Карин Келлер-Саттер 8 января заявила Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, что Швейцария готова выступить посредником в мирном процессе. В то же время она заверила его в постоянной поддержке Швейцарией Украины, в частности в рамках многочисленных долгосрочных гуманитарных проектов и проектов по восстановлению страны.

https://1prime.ru/20250511/shveytsariya-857467142.html

швейцария

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

швейцария, ес, нато, оон