https://1prime.ru/20250513/siluanov-857532974.html

Минфин готов смягчать условия освобождения бизнеса от НДС, заявил Силуанов

Минфин готов смягчать условия освобождения бизнеса от НДС, заявил Силуанов - 13.05.2025, ПРАЙМ

Минфин готов смягчать условия освобождения бизнеса от НДС, заявил Силуанов

Минфин России готов смягчать условия освобождения бизнеса от уплаты НДС, но нельзя допускать злоупотреблений, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T17:09+0300

2025-05-13T17:09+0300

2025-05-13T17:09+0300

экономика

финансы

рф

москва

антон силуанов

владимир путин

минфин

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848684121_0:0:2897:1631_1920x0_80_0_0_4288616ec113f47abe64cd9c3f43ed9f.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Минфин России готов смягчать условия освобождения бизнеса от уплаты НДС, но нельзя допускать злоупотреблений, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". "Мы встречались, действительно, с коллегами и с предприятиями из общепита и договорились о нескольких хороших позитивных шагах. Первое: мы договорились повысить порог с двух миллиардов рублей выручки до трех, до которого не платится НДС. Договорились и такие поправки подготовили к внесению в Госдуму. Внесем, примем в весеннюю сессию", - сообщил Силуанов. Участники встречи предложили ряд мер для поддержки бизнеса, которые, по их словам, были поддержаны Минфином. В частности, речь шла о снижении НДС и страховых взносов для предприятий общепита. Глава государства отметил, что в правительстве постоянно идут дискуссии по налогам, и решил лично уточнить позицию Силуанова по видеосвязи. Министр финансов заявил, что согласен не со всеми озвученными на встрече предложениями. "Коллеги говорят: давайте сделаем для общепита пониженную ставку НДС 3%, с тем чтобы не было дробления и желания дробиться. А такие факты есть, и, действительно, мы видим, что целые крупные сети общепитовские дробятся. Мы готовы здесь рассматривать вопрос относительно 3% (ставки НДС - ред.) без вычета. Может быть, 3-4%, здесь нужно более внимательно расчеты провести, и такие предложения мы готовы отрабатывать", - заявил глава Минфина. Однако министр выступил против снижения страховых взносов, отметив, что такие послабления для бизнеса уже существуют. "Уже приняты решения о 15% ставки (страховых взносов - ред.) для тех категорий предприятий, которые имеют выручку до 2 миллиардов рублей. Теперь будет до 3 миллиардов рублей", - сказал он. Одновременно Силуанов пожаловался президенту на хитрости, к которым часто прибегает бизнес для ухода от уплаты налогов. "В пятницу приходишь в кафе или в ресторан, а тебе говорят: только за наличный расчет", - рассказал он. "Эксперимент (по освобождению общепита от НДС - ред.) вроде бы удался, но коллеги продолжают хитрить. Здесь надо вместе навалиться, чтобы все выполняли наше общее законодательство, в том числе и налоговое", - заявил министр. "Хитрят все. Надо просто это признать, это такой закон", - заметил Путин. "Надо просто найти оптимальный вариант, чтобы и потребитель получал выгоду, и чтобы государство не страдало, а отрасль развивалась", - заявил президент РФ.

https://1prime.ru/20250513/putin-857530909.html

рф

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, москва, антон силуанов, владимир путин, минфин, госдума