https://1prime.ru/20250513/siluanov-857532974.html
Минфин готов смягчать условия освобождения бизнеса от НДС, заявил Силуанов
Минфин готов смягчать условия освобождения бизнеса от НДС, заявил Силуанов - 13.05.2025, ПРАЙМ
Минфин готов смягчать условия освобождения бизнеса от НДС, заявил Силуанов
Минфин России готов смягчать условия освобождения бизнеса от уплаты НДС, но нельзя допускать злоупотреблений, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T17:09+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Минфин России готов смягчать условия освобождения бизнеса от уплаты НДС, но нельзя допускать злоупотреблений, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия". "Мы встречались, действительно, с коллегами и с предприятиями из общепита и договорились о нескольких хороших позитивных шагах. Первое: мы договорились повысить порог с двух миллиардов рублей выручки до трех, до которого не платится НДС. Договорились и такие поправки подготовили к внесению в Госдуму. Внесем, примем в весеннюю сессию", - сообщил Силуанов. Участники встречи предложили ряд мер для поддержки бизнеса, которые, по их словам, были поддержаны Минфином. В частности, речь шла о снижении НДС и страховых взносов для предприятий общепита. Глава государства отметил, что в правительстве постоянно идут дискуссии по налогам, и решил лично уточнить позицию Силуанова по видеосвязи. Министр финансов заявил, что согласен не со всеми озвученными на встрече предложениями. "Коллеги говорят: давайте сделаем для общепита пониженную ставку НДС 3%, с тем чтобы не было дробления и желания дробиться. А такие факты есть, и, действительно, мы видим, что целые крупные сети общепитовские дробятся. Мы готовы здесь рассматривать вопрос относительно 3% (ставки НДС - ред.) без вычета. Может быть, 3-4%, здесь нужно более внимательно расчеты провести, и такие предложения мы готовы отрабатывать", - заявил глава Минфина. Однако министр выступил против снижения страховых взносов, отметив, что такие послабления для бизнеса уже существуют. "Уже приняты решения о 15% ставки (страховых взносов - ред.) для тех категорий предприятий, которые имеют выручку до 2 миллиардов рублей. Теперь будет до 3 миллиардов рублей", - сказал он. Одновременно Силуанов пожаловался президенту на хитрости, к которым часто прибегает бизнес для ухода от уплаты налогов. "В пятницу приходишь в кафе или в ресторан, а тебе говорят: только за наличный расчет", - рассказал он. "Эксперимент (по освобождению общепита от НДС - ред.) вроде бы удался, но коллеги продолжают хитрить. Здесь надо вместе навалиться, чтобы все выполняли наше общее законодательство, в том числе и налоговое", - заявил министр. "Хитрят все. Надо просто это признать, это такой закон", - заметил Путин. "Надо просто найти оптимальный вариант, чтобы и потребитель получал выгоду, и чтобы государство не страдало, а отрасль развивалась", - заявил президент РФ.
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финансы, рф, москва, антон силуанов, владимир путин, минфин, госдума
Экономика, Финансы, РФ, МОСКВА, Антон Силуанов, Владимир Путин, Минфин, Госдума
Минфин готов смягчать условия освобождения бизнеса от НДС, заявил Силуанов
Силуанов: Минфин готов смягчать условия освобождения бизнеса от уплаты НДС
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Минфин России готов смягчать условия освобождения бизнеса от уплаты НДС, но нельзя допускать злоупотреблений, заявил министр финансов Антон Силуанов в рамках встречи президента РФ Владимира Путина с членами Общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
"Мы встречались, действительно, с коллегами и с предприятиями из общепита и договорились о нескольких хороших позитивных шагах. Первое: мы договорились повысить порог с двух миллиардов рублей выручки до трех, до которого не платится НДС. Договорились и такие поправки подготовили к внесению в Госдуму. Внесем, примем в весеннюю сессию", - сообщил Силуанов.
Участники встречи предложили ряд мер для поддержки бизнеса, которые, по их словам, были поддержаны Минфином. В частности, речь шла о снижении НДС и страховых взносов для предприятий общепита. Глава государства отметил, что в правительстве постоянно идут дискуссии по налогам, и решил лично уточнить позицию Силуанова по видеосвязи.
Министр финансов заявил, что согласен не со всеми озвученными на встрече предложениями. "Коллеги говорят: давайте сделаем для общепита пониженную ставку НДС 3%, с тем чтобы не было дробления и желания дробиться. А такие факты есть, и, действительно, мы видим, что целые крупные сети общепитовские дробятся. Мы готовы здесь рассматривать вопрос относительно 3% (ставки НДС - ред.) без вычета. Может быть, 3-4%, здесь нужно более внимательно расчеты провести, и такие предложения мы готовы отрабатывать", - заявил глава Минфина.
Однако министр выступил против снижения страховых взносов, отметив, что такие послабления для бизнеса уже существуют. "Уже приняты решения о 15% ставки (страховых взносов - ред.) для тех категорий предприятий, которые имеют выручку до 2 миллиардов рублей. Теперь будет до 3 миллиардов рублей", - сказал он.
Одновременно Силуанов пожаловался президенту на хитрости, к которым часто прибегает бизнес для ухода от уплаты налогов. "В пятницу приходишь в кафе или в ресторан, а тебе говорят: только за наличный расчет", - рассказал он. "Эксперимент (по освобождению общепита от НДС - ред.) вроде бы удался, но коллеги продолжают хитрить. Здесь надо вместе навалиться, чтобы все выполняли наше общее законодательство, в том числе и налоговое", - заявил министр.
"Хитрят все. Надо просто это признать, это такой закон", - заметил Путин. "Надо просто найти оптимальный вариант, чтобы и потребитель получал выгоду, и чтобы государство не страдало, а отрасль развивалась", - заявил президент РФ.
Путин предложил изучить меры наказания за злоупотребления с уплатой НДС