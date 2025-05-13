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Трамп заявил, что намерен отменить санкций против Сирии - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Трамп заявил, что намерен отменить санкций против Сирии
Трамп заявил, что намерен отменить санкций против Сирии - 13.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что намерен отменить санкций против Сирии
Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что намерен отменить санкций против Сирии, чтобы "дать ей шанс". | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T19:43+0300
2025-05-13T19:43+0300
сирия
сша
дональд трамп
саудовская аравия
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что намерен отменить санкций против Сирии, чтобы "дать ей шанс". "После обсуждения ситуации в Сирии с наследным принцем (Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом - ред.), а также с президентом Турции (Тайипом -ред.) Эрдоганом, который позвонил мне на днях и попросил о чем-то подобном, помимо других моих друзей, людей, которых я очень уважаю на Ближнем Востоке, я отдам приказ о прекращении санкций против Сирии, чтобы дать ей шанс на величие", - заявил Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии. Он отметил, что госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе встретится с главой МИД Сирии Асадом Хасаном Аль-Шайбани в ходе своей поездки в Турцию.
https://1prime.ru/20250512/sanktsii-857496593.html
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сирия, сша, дональд трамп, саудовская аравия, марко рубио
СИРИЯ, США, Дональд Трамп, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Марко Рубио
19:43 13.05.2025
 
Трамп заявил, что намерен отменить санкций против Сирии

Трамп заявил, что намерен отменить санкций против Сирии, чтобы "дать ей шанс"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что намерен отменить санкций против Сирии, чтобы "дать ей шанс".
"После обсуждения ситуации в Сирии с наследным принцем (Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом - ред.), а также с президентом Турции (Тайипом -ред.) Эрдоганом, который позвонил мне на днях и попросил о чем-то подобном, помимо других моих друзей, людей, которых я очень уважаю на Ближнем Востоке, я отдам приказ о прекращении санкций против Сирии, чтобы дать ей шанс на величие", - заявил Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.
Он отметил, что госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе встретится с главой МИД Сирии Асадом Хасаном Аль-Шайбани в ходе своей поездки в Турцию.
%Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2025
Трамп допустил возможность ослабления санкций против Сирии
Вчера, 17:52
 
СИРИЯСШАДональд ТрампСАУДОВСКАЯ АРАВИЯМарко Рубио
 
 
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