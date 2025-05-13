https://1prime.ru/20250513/siriya-857538659.html

Трамп заявил, что намерен отменить санкций против Сирии

Трамп заявил, что намерен отменить санкций против Сирии - 13.05.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что намерен отменить санкций против Сирии

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что намерен отменить санкций против Сирии, чтобы "дать ей шанс". | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T19:43+0300

2025-05-13T19:43+0300

2025-05-13T19:43+0300

сирия

сша

дональд трамп

саудовская аравия

марко рубио

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/05/855483938_0:24:774:459_1920x0_80_0_0_c70e46c858240c81f2148f7c18b38777.jpg

ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что намерен отменить санкций против Сирии, чтобы "дать ей шанс". "После обсуждения ситуации в Сирии с наследным принцем (Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом - ред.), а также с президентом Турции (Тайипом -ред.) Эрдоганом, который позвонил мне на днях и попросил о чем-то подобном, помимо других моих друзей, людей, которых я очень уважаю на Ближнем Востоке, я отдам приказ о прекращении санкций против Сирии, чтобы дать ей шанс на величие", - заявил Трамп, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии. Он отметил, что госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе встретится с главой МИД Сирии Асадом Хасаном Аль-Шайбани в ходе своей поездки в Турцию.

https://1prime.ru/20250512/sanktsii-857496593.html

сирия

сша

саудовская аравия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сирия, сша, дональд трамп, саудовская аравия, марко рубио