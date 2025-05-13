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Суэцкий канал ввел скидки на транзитные сборы для крупных кораблей

Суэцкий канал ввел скидки на транзитные сборы для крупных кораблей - 13.05.2025, ПРАЙМ

Суэцкий канал ввел скидки на транзитные сборы для крупных кораблей

Суэцкий канал вводит на 90 дней скидки в размере 15% на транзитные сборы для крупных контейнеровозов, заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T14:32+0300

2025-05-13T14:32+0300

2025-05-13T14:32+0300

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КАИР, 13 мая - ПРАЙМ. Суэцкий канал вводит на 90 дней скидки в размере 15% на транзитные сборы для крупных контейнеровозов, заявил глава администрации водной артерии Усама Рабиа. Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Суэцкий канал ежемесячно теряет 800 миллионов долларов из-за обстановки в регионе. По словам египетского лидера, страна потеряла в 2024 году около семи миллиардов долларов на фоне ситуации в Красном море, доходы Суэцкого канала упали более чем на 60% по сравнению с 2023 годом. "Глава администрации (Усама Рабиа – ред.) добавил, что Суэцкий канал ввел скидки в размере 15% на транзитные сборы для контейнеровозов с грузоподъемностью 130 тысяч тонн и больше", - сообщается в заявлении администрации канала. Отмечается, что скидки будут действовать в течение 90 дней с четверга, 15 мая. В марте правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы) возобновило атаки по территории Израиля, после того как в середине марта США начали наносить удары по Йемену. Лидер хуситов Абдель Малик аль-Хуси заявлял, что возобновит атаки на связанные с Израилем суда в Красном и Аравийском морях, если Израиль продолжит блокаду палестинского сектора Газа.

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бизнес, суэцкий канал, израиль, йемен, абдель фаттах ас-сиси