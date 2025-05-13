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СМИ: США и Китай формируют противоположные модели цифрового господства - 13.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: США и Китай формируют противоположные модели цифрового господства
СМИ: США и Китай формируют противоположные модели цифрового господства - 13.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: США и Китай формируют противоположные модели цифрового господства
США и Китай создают противоположные модели цифрового господства — в первой власть сосредотачивается у частных технокомпаний при поддержке государства, во второй | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T13:58+0300
2025-05-13T13:58+0300
политика
технологии
мировая экономика
китай
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foreign affairs
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. США и Китай создают противоположные модели цифрового господства — в первой власть сосредотачивается у частных технокомпаний при поддержке государства, во второй контроль полностью принадлежит правительству, пишет журнал Foreign Affairs. "Группа американских технологических компаний при поддержке государства может манипулировать глобальным информационным пространством, дестабилизировать правительства и формировать геополитические исходы… В то время как Китай строит цифровой блок, где технологические гиганты полностью подчинены Коммунистической партии", — отмечает издание. По данным журнала, между США и Китаем формируется двухполюсная цифровая система: в первом случае — технокомпании, получившие "геополитическую неприкосновенность", во втором — государственный контроль, обеспечивающий технологическую направленность в рамках национальных интересов. Европа, как пишет Foreign Affairs, оказалась между этими моделями без собственных цифровых гигантов и с ограниченными возможностями для достижения цифрового суверенитета. Большинство развитых стран вынуждены выбирать между американским технокапитализмом и китайским госрегулированием, при этом обе модели, по мнению авторов, все чаще отказываются от демократических принципов в пользу централизации и контроля.
https://1prime.ru/20250513/bloomberg-857513861.html
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технологии, мировая экономика, китай, сша, москва, foreign affairs
Политика, Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, США, МОСКВА, Foreign Affairs
13:58 13.05.2025
 
СМИ: США и Китай формируют противоположные модели цифрового господства

Foreign Affairs: США и Китай создают противоположные модели цифрового господства

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© AFP / Wang Zhao
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. США и Китай создают противоположные модели цифрового господства — в первой власть сосредотачивается у частных технокомпаний при поддержке государства, во второй контроль полностью принадлежит правительству, пишет журнал Foreign Affairs.
"Группа американских технологических компаний при поддержке государства может манипулировать глобальным информационным пространством, дестабилизировать правительства и формировать геополитические исходы… В то время как Китай строит цифровой блок, где технологические гиганты полностью подчинены Коммунистической партии", — отмечает издание.
По данным журнала, между США и Китаем формируется двухполюсная цифровая система: в первом случае — технокомпании, получившие "геополитическую неприкосновенность", во втором — государственный контроль, обеспечивающий технологическую направленность в рамках национальных интересов.
Европа, как пишет Foreign Affairs, оказалась между этими моделями без собственных цифровых гигантов и с ограниченными возможностями для достижения цифрового суверенитета. Большинство развитых стран вынуждены выбирать между американским технокапитализмом и китайским госрегулированием, при этом обе модели, по мнению авторов, все чаще отказываются от демократических принципов в пользу централизации и контроля.
%Boeing 737 - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
СМИ: Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing
11:01
 
ПолитикаТехнологииМировая экономикаКИТАЙСШАМОСКВАForeign Affairs
 
 
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