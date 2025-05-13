https://1prime.ru/20250513/smi-857521927.html
СМИ: США и Китай формируют противоположные модели цифрового господства
СМИ: США и Китай формируют противоположные модели цифрового господства - 13.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: США и Китай формируют противоположные модели цифрового господства
США и Китай создают противоположные модели цифрового господства — в первой власть сосредотачивается у частных технокомпаний при поддержке государства, во второй | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T13:58+0300
2025-05-13T13:58+0300
2025-05-13T13:58+0300
политика
технологии
мировая экономика
китай
сша
москва
foreign affairs
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. США и Китай создают противоположные модели цифрового господства — в первой власть сосредотачивается у частных технокомпаний при поддержке государства, во второй контроль полностью принадлежит правительству, пишет журнал Foreign Affairs. "Группа американских технологических компаний при поддержке государства может манипулировать глобальным информационным пространством, дестабилизировать правительства и формировать геополитические исходы… В то время как Китай строит цифровой блок, где технологические гиганты полностью подчинены Коммунистической партии", — отмечает издание. По данным журнала, между США и Китаем формируется двухполюсная цифровая система: в первом случае — технокомпании, получившие "геополитическую неприкосновенность", во втором — государственный контроль, обеспечивающий технологическую направленность в рамках национальных интересов. Европа, как пишет Foreign Affairs, оказалась между этими моделями без собственных цифровых гигантов и с ограниченными возможностями для достижения цифрового суверенитета. Большинство развитых стран вынуждены выбирать между американским технокапитализмом и китайским госрегулированием, при этом обе модели, по мнению авторов, все чаще отказываются от демократических принципов в пользу централизации и контроля.
https://1prime.ru/20250513/bloomberg-857513861.html
китай
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, мировая экономика, китай, сша, москва, foreign affairs
Политика, Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, США, МОСКВА, Foreign Affairs
СМИ: США и Китай формируют противоположные модели цифрового господства
Foreign Affairs: США и Китай создают противоположные модели цифрового господства
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. США и Китай создают противоположные модели цифрового господства — в первой власть сосредотачивается у частных технокомпаний при поддержке государства, во второй контроль полностью принадлежит правительству, пишет журнал Foreign Affairs.
"Группа американских технологических компаний при поддержке государства может манипулировать глобальным информационным пространством, дестабилизировать правительства и формировать геополитические исходы… В то время как Китай строит цифровой блок, где технологические гиганты полностью подчинены Коммунистической партии", — отмечает издание.
По данным журнала, между США и Китаем формируется двухполюсная цифровая система: в первом случае — технокомпании, получившие "геополитическую неприкосновенность", во втором — государственный контроль, обеспечивающий технологическую направленность в рамках национальных интересов.
Европа, как пишет Foreign Affairs, оказалась между этими моделями без собственных цифровых гигантов и с ограниченными возможностями для достижения цифрового суверенитета. Большинство развитых стран вынуждены выбирать между американским технокапитализмом и китайским госрегулированием, при этом обе модели, по мнению авторов, все чаще отказываются от демократических принципов в пользу централизации и контроля.
СМИ: Китай снял запрет на поставку самолетов Boeing