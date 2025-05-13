https://1prime.ru/20250513/smi-857521927.html

СМИ: США и Китай формируют противоположные модели цифрового господства

СМИ: США и Китай формируют противоположные модели цифрового господства - 13.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: США и Китай формируют противоположные модели цифрового господства

США и Китай создают противоположные модели цифрового господства — в первой власть сосредотачивается у частных технокомпаний при поддержке государства, во второй | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T13:58+0300

2025-05-13T13:58+0300

2025-05-13T13:58+0300

политика

технологии

мировая экономика

китай

сша

москва

foreign affairs

https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg

МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. США и Китай создают противоположные модели цифрового господства — в первой власть сосредотачивается у частных технокомпаний при поддержке государства, во второй контроль полностью принадлежит правительству, пишет журнал Foreign Affairs. "Группа американских технологических компаний при поддержке государства может манипулировать глобальным информационным пространством, дестабилизировать правительства и формировать геополитические исходы… В то время как Китай строит цифровой блок, где технологические гиганты полностью подчинены Коммунистической партии", — отмечает издание. По данным журнала, между США и Китаем формируется двухполюсная цифровая система: в первом случае — технокомпании, получившие "геополитическую неприкосновенность", во втором — государственный контроль, обеспечивающий технологическую направленность в рамках национальных интересов. Европа, как пишет Foreign Affairs, оказалась между этими моделями без собственных цифровых гигантов и с ограниченными возможностями для достижения цифрового суверенитета. Большинство развитых стран вынуждены выбирать между американским технокапитализмом и китайским госрегулированием, при этом обе модели, по мнению авторов, все чаще отказываются от демократических принципов в пользу централизации и контроля.

https://1prime.ru/20250513/bloomberg-857513861.html

китай

сша

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, китай, сша, москва, foreign affairs