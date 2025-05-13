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Спецпосланники Трампа отправятся в Стамбул на переговоры с Украиной - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Спецпосланники Трампа отправятся в Стамбул на переговоры с Украиной
Спецпосланники Трампа отправятся в Стамбул на переговоры с Украиной - 13.05.2025, ПРАЙМ
Спецпосланники Трампа отправятся в Стамбул на переговоры с Украиной
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для присутствия при переговорах между Россией и Украиной. Об этом говорится в... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T15:23+0300
2025-05-13T15:23+0300
политика
стамбул
украина
москва
стив уиткофф
кит келлог
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для присутствия при переговорах между Россией и Украиной. Об этом говорится в материале издания Reuters."Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул на потенциальные переговоры в четверг", - сказано в публикации.По данным телеканала CNN, Келлог и Уиткофф на данный момент планируют ограничиться наблюдением за переговорами между РФ и Украиной в Стамбуле. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявлял Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
https://1prime.ru/20250513/peskov-857518744.html
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стамбул, украина, москва, стив уиткофф, кит келлог, владимир путин, cnn
Политика, Стамбул, УКРАИНА, МОСКВА, Стив Уиткофф, Кит Келлог, Владимир Путин, CNN
15:23 13.05.2025
 
Спецпосланники Трампа отправятся в Стамбул на переговоры с Украиной

Reuters: Уиткофф и Келлог отправятся в Стамбул на переговоры между РФ и Украиной

© Unsplash/Michael ParulavaВид на Стамбул, Турция
Вид на Стамбул, Турция
© Unsplash/Michael Parulava
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для присутствия при переговорах между Россией и Украиной. Об этом говорится в материале издания Reuters.
"Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул на потенциальные переговоры в четверг", - сказано в публикации.
По данным телеканала CNN, Келлог и Уиткофф на данный момент планируют ограничиться наблюдением за переговорами между РФ и Украиной в Стамбуле.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявлял Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
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12:50
 
ПолитикаСтамбулУКРАИНАМОСКВАСтив УиткоффКит КеллогВладимир ПутинCNN
 
 
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