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Спецпосланники Трампа отправятся в Стамбул на переговоры с Украиной

Спецпосланники Трампа отправятся в Стамбул на переговоры с Украиной - 13.05.2025, ПРАЙМ

Спецпосланники Трампа отправятся в Стамбул на переговоры с Украиной

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для присутствия при переговорах между Россией и Украиной. Об этом говорится в... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T15:23+0300

2025-05-13T15:23+0300

2025-05-13T15:23+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул для присутствия при переговорах между Россией и Украиной. Об этом говорится в материале издания Reuters."Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул на потенциальные переговоры в четверг", - сказано в публикации.По данным телеканала CNN, Келлог и Уиткофф на данный момент планируют ограничиться наблюдением за переговорами между РФ и Украиной в Стамбуле. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявлял Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

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стамбул, украина, москва, стив уиткофф, кит келлог, владимир путин, cnn