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США в апреле нарастили таможенные сборы до $15,6 миллиарда

США в апреле нарастили таможенные сборы до $15,6 миллиарда - 13.05.2025, ПРАЙМ

США в апреле нарастили таможенные сборы до $15,6 миллиарда

США в апреле нарастили объем полученных таможенных сборов до более чем 15,6 миллиарда долларов после введения президентом Дональдом Трампом масштабных импортных | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T03:15+0300

2025-05-13T03:15+0300

2025-05-13T03:15+0300

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ВАШИНГТОН, 13 мая - ПРАЙМ. США в апреле нарастили объем полученных таможенных сборов до более чем 15,6 миллиарда долларов после введения президентом Дональдом Трампом масштабных импортных пошлин, по данным американского минфина, апрельский показатель почти вдвое превысил мартовский. Согласно опубликованной статистике министерства финансов США, за апрель в бюджет страны поступили 15 миллиардов 634 миллиона долларов таможенных сборов. Этот показатель на 91% превысил мартовское значение, когда было собрано 8 миллиардов 168 миллионов долларов. Валовое значение без учета вычетов достигло 16,3 миллиарда долларов. Всего с начала 2025 финансового года, который стартовал в США с 1 октября 2024 года, таможенные сборы достигли 59,2 миллиарда долларов, почти на 15 миллиардов превысив объем средств, собранных за аналогичный период предыдущего финансового года. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

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