https://1prime.ru/20250513/stormwall-857515718.html

Эксперты предупредили о росте активности ботов на сайтах туроператоров

Эксперты предупредили о росте активности ботов на сайтах туроператоров - 13.05.2025, ПРАЙМ

Эксперты предупредили о росте активности ботов на сайтах туроператоров

Активность ботов на сайтах российских туроператоров и в сервисах бронирования билетов и отелей на майских праздниках выросла в 2,5 раза год к году -... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T11:49+0300

2025-05-13T11:49+0300

2025-05-13T11:49+0300

мошенничество

технологии

бизнес

россия

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Активность ботов на сайтах российских туроператоров и в сервисах бронирования билетов и отелей на майских праздниках выросла в 2,5 раза год к году - киберпреступники использовали их с целью получить коммерческую выгоду, рассказали РИА Новости в компании по кибербезопасности StormWall. "Эксперты компании StormWall, специализирующейся на защите бизнеса от DDoS-атак, выявили значительный всплеск бот-трафика на сайтах туроператоров, а также в онлайн-сервисах бронирования билетов и отелей во время майских праздников. По данным аналитиков, объем бот-трафика на туристическую отрасль с 1 по 10 мая 2025 года вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для анализа были использованы данные клиентов компании... Во время майских праздников киберпреступники использовали ботов с целью получения коммерческой выгоды", - сказали в компании. Также злоумышленники применяли боты для мошенничества с sms-сообщениями, парсинга, тестирования платежных карт и захвата учетных записей. Специалисты выяснили, что ботнет, который активно использовали хакеры для организации атак на туристическую отрасль, насчитывал примерно 300 тысяч зараженных устройств - с его помощью проводилась серия DDoS-атак на туристические компании в разных регионах России, причем средняя мощность атак составляла 2,3 Гбит/с, а пиковая мощность достигала 800 Гбит/с. Однако хакеры не нанесли большинству компаний серьезный вред. Сайты некоторых региональных туроператоров не работали в течение нескольких часов, однако позже работа онлайн-ресурсов была возобновлена. "Мы уже долгое время следим за ростом бот-трафика в России. Использование ботов помогает злоумышленникам обогащаться, поэтому хакеры продолжают использовать данный инструмент, а бот-трафик продолжает расти. В такой сложной ситуации мы рекомендуем российским компаниям использовать профессиональные решения, которые могут предотвратить угрозы, исходящие от ботов. Использование профессиональных сервисов позволило бы создать эффективную защиту онлайн-ресурсов компаний и обеспечило бы бесперебойную работу организаций", - прокомментировал CEO и сооснователь StormWall Рамиль Хантимиров.

https://1prime.ru/20250506/gosuslugi-857335137.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия