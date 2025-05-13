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Суд рассмотрит иск Банка России о принудительной ликвидации Промтрансбанка

Суд рассмотрит иск Банка России о принудительной ликвидации Промтрансбанка - 13.05.2025, ПРАЙМ

Суд рассмотрит иск Банка России о принудительной ликвидации Промтрансбанка

Арбитражный суд Республики Башкортостан 5 августа рассмотрит исковое заявление Банка России о ликвидации Промтрансбанка, у которого в апреле была отозвана... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T09:59+0300

2025-05-13T09:59+0300

2025-05-13T10:10+0300

банки

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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Республики Башкортостан 5 августа рассмотрит исковое заявление Банка России о ликвидации Промтрансбанка, у которого в апреле была отозвана лицензия, следует из материалов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости.По величине активов зарегистрированный в Уфе банк занимал 177-е место в банковской системе РФ, сообщается на сайте регулятора. Промтрансбанк стал первой в этом году кредитной организацией, лишившейся лицензии на осуществление банковских операций. За 2024 год регулятором было отозвано 6 таких лицензий.Банк России с 15 апреля отозвал лицензию у Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем регулятором неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков, сообщает ЦБ. Также, по данным регулятора, кредитная организация допускала нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.Банк России подает заявление о принудительной ликвидации кредитной организации, если у нее нет признаков банкротства. В противном случае, если ко дню отзыва лицензии имеются признаки несостоятельности или такие признаки установлены назначенной Банком России временной администрацией, регулятор обращается в суд с заявлением о банкротстве кредитной организации.Агентство по страхованию вкладов ранее сообщало, что, по предварительным данным, в Промтрансбанке застрахованы вклады 23,3 тысячи физических и юридических лиц (из них у 5,7 тысячи лиц на счету менее 1000 рублей). Им должно быть выплачено более 5,6 миллиарда рублей.

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банки, финансы, уфа