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Суд оштрафовал Discord на 800 тысяч рублей
Суд оштрафовал Discord на 800 тысяч рублей - 13.05.2025, ПРАЙМ
Суд оштрафовал Discord на 800 тысяч рублей
Мировой судья Таганского района Москвы назначил 800 тысяч рублей штрафа мессенджеру Discord за несоблюдение российского законодательства, сообщили РИА Новости в | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T14:30+0300
2025-05-13T14:30+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы назначил 800 тысяч рублей штрафа мессенджеру Discord за несоблюдение российского законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Discord Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сообщили в суде. Discord - это бесплатный коммуникационный сервис для отправки голосовых, текстовых и видеосообщений, наиболее популярен у геймеров и школьников. Соцсеть была создана в 2015 году. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц. В Роскомнадзоре ранее в беседе с РИА Новости отмечали, что с 1 марта 2023 года в силу вступил запрет на использование иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. В перечень мессенджеров, запрещенных для передачи платежных документов и персональных данных россиян, входят Discord, Snapchat, WhatsApp, WeChat, Telegram, Skype, Microsoft Teams, Threema и Viber. В конце июня 2023 года Госдума ввела штрафы до 700 тысяч рублей для финансовых организаций и госструктур за пересылку юридически значимых документов в иностранных мессенджерах. Закон был принят для защиты персональных данных россиян.
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технологии, бизнес, общество , рф, калифорния, discord, роскомнадзор, snapchat, москва
Технологии, Бизнес, Общество , РФ, Калифорния, Discord, Роскомнадзор, snapchat, МОСКВА
Суд оштрафовал Discord на 800 тысяч рублей
Суд оштрафовал Discord на 800 тысяч рублей за нарушение российского законодательства
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Мировой судья Таганского района Москвы назначил 800 тысяч рублей штрафа мессенджеру Discord за несоблюдение российского законодательства, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановлением мирового судьи судебного участка Nº 422 Таганского района города Москвы Discord Inc признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 13.39 КоАП РФ, ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей", - сообщили в суде.
Discord - это бесплатный коммуникационный сервис для отправки голосовых, текстовых и видеосообщений, наиболее популярен у геймеров и школьников. Соцсеть была создана в 2015 году. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии. По данным Discord, соцсеть насчитывает около 150 миллионов активных пользователей в месяц.
В Роскомнадзоре ранее в беседе с РИА Новости отмечали, что с 1 марта 2023 года в силу вступил запрет на использование иностранных мессенджеров при оказании финансовых и государственных услуг. В перечень мессенджеров, запрещенных для передачи платежных документов и персональных данных россиян, входят Discord, Snapchat, WhatsApp, WeChat, Telegram, Skype, Microsoft Teams, Threema и Viber.
В конце июня 2023 года Госдума ввела штрафы до 700 тысяч рублей для финансовых организаций и госструктур за пересылку юридически значимых документов в иностранных мессенджерах. Закон был принят для защиты персональных данных россиян.
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