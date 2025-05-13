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Суд отказался отменить арест активов Чубайса по иску на 5,6 млрд рублей

Суд отказался отменить арест активов Чубайса по иску на 5,6 млрд рублей - 13.05.2025, ПРАЙМ

Суд отказался отменить арест активов Чубайса по иску на 5,6 млрд рублей

Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Анатолия Чубайса, который просил в полном объеме отменить обеспечительные меры в виде ареста его имущества, в том... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T19:23+0300

2025-05-13T19:23+0300

2025-05-13T19:40+0300

анатолий чубайс

роснано

суд

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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил ходатайство Анатолия Чубайса, который просил в полном объеме отменить обеспечительные меры в виде ареста его имущества, в том числе денежных средств, в пределах суммы иска, поданного АО "Роснано" к нему и семи другим экс-руководителям корпорации – более 5,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. При этом суд частично изменил обеспечительные меры, оставив арест денег в пределах суммы иска, но за исключением 50% зарплаты или иных доходов Чубайса. Кроме того, представитель АО "Роснано" заявил в арбитражном суде Москвы, что все объекты недвижимости, которыми когда-либо владел в России Чубайс, были отчуждены им с октября 2022 года по март 2023 года."Вообще все объекты, которыми Чубайс когда-либо владел за весь период своей жизни, а это 32 объекта недвижимости, они отчуждены в непродолжительный период времени – с октября 2022 года по март 2023 года", - сказал юрист.По его словам, этот период совпадает "с широкой оглаской в СМИ", что новый менеджмент "Роснано" инициирует через Генпрокуратуру проверку деятельности предыдущего руководства."Роснано" предъявило иск 31 марта. Суд 4 апреля по ходатайству истца принял обеспечительные меры в виде ареста активов каждого из ответчиков в пределах суммы исковых требований. "Роснано" объяснило необходимость мер тем, что "ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов". Соответчиками Чубайса, бывшего председателя правления "Роснано", в исковом заявлении указаны бывшие заместители председателя правления Юрий Удальцов, Борис Подольский и Дмитрий Пимкин, а также Олег Киселев, Герман Пихоя, Владимир Аветисян и Николай Тычинин.

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анатолий чубайс, роснано, суд