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Госдума приняла закон о требованиях к уровню локализации такси
Госдума приняла закон о требованиях к уровню локализации такси - 13.05.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о требованиях к уровню локализации такси
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T14:18+0300
2025-05-13T14:18+0300
2025-05-13T14:27+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси.Инициатива была принята в первом чтении в январе 2024 года. Авторами законопроекта выступили сенатор РФ Андрей Кутепов и депутат ГД Владимир Гутенев. Документом предлагалось предоставить субъектам РФ право устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси, измеряемому в баллах за выполнение технологических условий на территории РФ. Кроме того, законопроект наделял правительство РФ правом устанавливать минимальный обязательный уровень требований к локализации автомобилей-такси.Как ранее сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, проект о локализации такси доработан с учетом мнения представителей отрасли и производителей. По его мнению, такой подход дает возможность выбора не только тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок легковым такси, но и производителям автотранспорта, которые уже заключили соглашения в рамках специального инвестиционного контракта.Согласно одобренным комитетом Госдумы по транспорту поправкам ко второму чтению законопроекта, для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Отмечается, что с 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов локализации либо решение правительства, если речь идет об инвестконтракте, заключенном после 1 марта 2025 года.Кроме того, было сделано исключение для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области не будут применяться до 1 марта 2028 года, для субъектов РФ, входящих в состав СФО, - до 1 марта 2028 года, для субъектов РФ, входящих в состав ДФО, - до 1 марта 2030 года.Уточняется, что перечень сведений для внесения автомобиля в региональный реестр легковых такси должен включать марку, модель, год выпуска, государственный регистрационный номер автомобиля, идентификационный номер транспортного средства либо идентификационный номер его основного компонента в случае, если указанный автомобиль не имеет идентификационного номера.Также отмечается, что при нарушении таких сведений уполномоченный орган обладает правом принять решение об отказе вносить данный автомобиль в реестр.
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бизнес, россия, рф, вячеслав володин, госдума
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Вячеслав Володин, Госдума
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси.
Инициатива была принята в первом чтении в январе 2024 года. Авторами законопроекта выступили сенатор РФ Андрей Кутепов и депутат ГД Владимир Гутенев. Документом предлагалось предоставить субъектам РФ право устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси, измеряемому в баллах за выполнение технологических условий на территории РФ. Кроме того, законопроект наделял правительство РФ правом устанавливать минимальный обязательный уровень требований к локализации автомобилей-такси.
Как ранее сообщал председатель Госдумы Вячеслав Володин, проект о локализации такси доработан с учетом мнения представителей отрасли и производителей. По его мнению, такой подход дает возможность выбора не только тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок легковым такси, но и производителям автотранспорта, которые уже заключили соглашения в рамках специального инвестиционного контракта.
Согласно одобренным комитетом Госдумы по транспорту поправкам ко второму чтению законопроекта, для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Отмечается, что с 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов локализации либо решение правительства, если речь идет об инвестконтракте, заключенном после 1 марта 2025 года.
Кроме того, было сделано исключение для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области не будут применяться до 1 марта 2028 года, для субъектов РФ, входящих в состав СФО, - до 1 марта 2028 года, для субъектов РФ, входящих в состав ДФО, - до 1 марта 2030 года.
Уточняется, что перечень сведений для внесения автомобиля в региональный реестр легковых такси должен включать марку, модель, год выпуска, государственный регистрационный номер автомобиля, идентификационный номер транспортного средства либо идентификационный номер его основного компонента в случае, если указанный автомобиль не имеет идентификационного номера.
Также отмечается, что при нарушении таких сведений уполномоченный орган обладает правом принять решение об отказе вносить данный автомобиль в реестр.
Володин высказался по законопроекту о локализации такси