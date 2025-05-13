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В Госдуме объяснили, нужно ли будет менять машину водителям такси

В Госдуме объяснили, нужно ли будет менять машину водителям такси - 13.05.2025, ПРАЙМ

В Госдуме объяснили, нужно ли будет менять машину водителям такси

Самозанятым водителям не придется покупать новый автомобиль, на всех машинах, которые есть в региональном реестре такси, можно будет работать до "полной... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T18:42+0300

2025-05-13T18:42+0300

2025-05-13T18:42+0300

экономика

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самозанятые

такси

автопром

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Самозанятым водителям не придется покупать новый автомобиль, на всех машинах, которые есть в региональном реестре такси, можно будет работать до "полной выработки ресурса", рассказал РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев. Госдума во вторник приняла закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Предполагается, что он вступит в силу с 1 марта 2026 года. "Сегодня частникам не нужно бросаться покупать новый автомобиль. На всех авто, которые есть в реестре такси, можно будет работать до полной выработки ресурса, смотря сколько "пробегает" машина и какие требования выставит служба заказа", - сказал Федяев. По его словам, закон в перспективе должен помочь развитию российского автопрома. "Такой опыт есть во многих странах, где в такси используются в большинстве своем отечественные автомобили", - заключил парламентарий. В соответствии с принятым ГД законом, для включения автомобиля в региональный реестр легковых такси нужно выполнить одно из следующих требований: совокупное количество баллов локализации соответствует совокупному количеству баллов, установленному правительством РФ для госзакупок, указанный автомобиль произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025 года. Уточняется, что с 1 января 2033 года единственным критерием для внесения в реестр такси станет количество набранных баллов локализации либо решение правительства, если речь идет об инвестконтракте, заключенном после 1 марта 2025 года. Кроме того, было сделано исключение для Калининградской области, Сибири и Дальнего Востока. Требования к машинам такси в Калининградской области не будут применяться до 1 марта 2028 года, для субъектов РФ, входящих в состав СФО, - до 1 марта 2028 года, для субъектов РФ, входящих в состав ДФО, - до 1 марта 2030 года. Уточняется, что перечень сведений для внесения автомобиля в региональный реестр легковых такси должен включать марку, модель, год выпуска, государственный регистрационный номер автомобиля, идентификационный номер транспортного средства либо идентификационный номер его основного компонента в случае, если указанный автомобиль не имеет идентификационного номера.

https://1prime.ru/20250513/taksi-857522413.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, рф, самозанятые, такси, автопром