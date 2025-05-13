https://1prime.ru/20250513/teplohod-857504789.html
Теплоход "Анатолий Чернеев" возобновит работу на морской линии
Теплоход "Анатолий Чернеев" возобновит работу на морской линии - 13.05.2025, ПРАЙМ
Теплоход "Анатолий Чернеев" возобновит работу на морской линии
Судно "Анатолий Чернеев" после планового ремонта со среды возобновит работу на морской линии Северо-Курильск – Петропавловск-Камчатский, информирует... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T06:25+0300
2025-05-13T06:25+0300
2025-05-13T06:25+0300
бизнес
экономика
россия
южно-сахалинск
камчатка
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857504789.jpg?1747106736
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мая – ПРАЙМ. Судно "Анатолий Чернеев" после планового ремонта со среды возобновит работу на морской линии Северо-Курильск – Петропавловск-Камчатский, информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
По информации ведомства, на время 25-дневного технического обслуживания теплохода морские перевозки между курильским островом Парамуширом и полуостровом обеспечивало судно "Гипанис".
"С учетом сезонного увеличения пассажиропотока суда будут совместно курсировать между Камчаткой и Парамуширом. Мы ежедневно анализируем загрузку провозных мощностей на этом социальном маршруте и при необходимости предпринимаем дополнительные меры для обеспечения транспортной доступности Курильских островов", - цитирует пресс-служба главу регионального минтранса Максима Жоголева.
южно-сахалинск
камчатка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, южно-сахалинск, камчатка
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Южно-Сахалинск, КАМЧАТКА
Теплоход "Анатолий Чернеев" возобновит работу на морской линии
На морской линии Северо-Курильск – Петропавловск-Камчатский возобновит работу судно
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мая – ПРАЙМ. Судно "Анатолий Чернеев" после планового ремонта со среды возобновит работу на морской линии Северо-Курильск – Петропавловск-Камчатский, информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.
По информации ведомства, на время 25-дневного технического обслуживания теплохода морские перевозки между курильским островом Парамуширом и полуостровом обеспечивало судно "Гипанис".
"С учетом сезонного увеличения пассажиропотока суда будут совместно курсировать между Камчаткой и Парамуширом. Мы ежедневно анализируем загрузку провозных мощностей на этом социальном маршруте и при необходимости предпринимаем дополнительные меры для обеспечения транспортной доступности Курильских островов", - цитирует пресс-служба главу регионального минтранса Максима Жоголева.