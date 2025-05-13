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Теплоход "Анатолий Чернеев" возобновит работу на морской линии

Теплоход "Анатолий Чернеев" возобновит работу на морской линии - 13.05.2025, ПРАЙМ

Теплоход "Анатолий Чернеев" возобновит работу на морской линии

Судно "Анатолий Чернеев" после планового ремонта со среды возобновит работу на морской линии Северо-Курильск – Петропавловск-Камчатский, информирует... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T06:25+0300

2025-05-13T06:25+0300

2025-05-13T06:25+0300

бизнес

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 мая – ПРАЙМ. Судно "Анатолий Чернеев" после планового ремонта со среды возобновит работу на морской линии Северо-Курильск – Петропавловск-Камчатский, информирует пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. По информации ведомства, на время 25-дневного технического обслуживания теплохода морские перевозки между курильским островом Парамуширом и полуостровом обеспечивало судно "Гипанис". "С учетом сезонного увеличения пассажиропотока суда будут совместно курсировать между Камчаткой и Парамуширом. Мы ежедневно анализируем загрузку провозных мощностей на этом социальном маршруте и при необходимости предпринимаем дополнительные меры для обеспечения транспортной доступности Курильских островов", - цитирует пресс-служба главу регионального минтранса Максима Жоголева.

южно-сахалинск

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бизнес, россия, южно-сахалинск, камчатка