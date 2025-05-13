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В парках четырех московских округов откроют точки по продаже мороженого
В парках четырех московских округов откроют точки по продаже мороженого - 13.05.2025, ПРАЙМ
В парках четырех московских округов откроют точки по продаже мороженого
Предприниматели смогут открыть точки по продаже мороженого в парках четырех московских округов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T07:47+0300
2025-05-13T07:47+0300
2025-05-13T07:47+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Предприниматели смогут открыть точки по продаже мороженого в парках четырех московских округов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Победители городских торгов получат право на размещение в разных районах столицы 16 тележек с мороженым. Договоры с предпринимателями подпишут на пять лет... Участки, где можно разместить торговые точки, расположены в популярных у горожан местах Центрального, Западного, Северо-Западного и Новомосковского административных округов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предприниматели смогут вести торговлю мороженым с мая по октябрь, в семи точках разрешается также продавать прохладительные напитки. При этом еще на пяти участках с октября по май можно будет организовать реализацию горячих напитков и выпечки.
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бизнес, россия, недвижимость, москва
Бизнес, РОССИЯ, Недвижимость, МОСКВА
В парках четырех московских округов откроют точки по продаже мороженого
Предприниматели смогут открыть точки по продаже мороженого в парках четырех округов Москвы
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Предприниматели смогут открыть точки по продаже мороженого в парках четырех московских округов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Победители городских торгов получат право на размещение в разных районах столицы 16 тележек с мороженым. Договоры с предпринимателями подпишут на пять лет... Участки, где можно разместить торговые точки, расположены в популярных у горожан местах Центрального, Западного, Северо-Западного и Новомосковского административных округов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предприниматели смогут вести торговлю мороженым с мая по октябрь, в семи точках разрешается также продавать прохладительные напитки. При этом еще на пяти участках с октября по май можно будет организовать реализацию горячих напитков и выпечки.