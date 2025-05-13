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В парках четырех московских округов откроют точки по продаже мороженого

В парках четырех московских округов откроют точки по продаже мороженого - 13.05.2025, ПРАЙМ

В парках четырех московских округов откроют точки по продаже мороженого

Предприниматели смогут открыть точки по продаже мороженого в парках четырех московских округов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T07:47+0300

2025-05-13T07:47+0300

2025-05-13T07:47+0300

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Предприниматели смогут открыть точки по продаже мороженого в парках четырех московских округов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Победители городских торгов получат право на размещение в разных районах столицы 16 тележек с мороженым. Договоры с предпринимателями подпишут на пять лет... Участки, где можно разместить торговые точки, расположены в популярных у горожан местах Центрального, Западного, Северо-Западного и Новомосковского административных округов", - говорится в сообщении. Отмечается, что предприниматели смогут вести торговлю мороженым с мая по октябрь, в семи точках разрешается также продавать прохладительные напитки. При этом еще на пяти участках с октября по май можно будет организовать реализацию горячих напитков и выпечки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, недвижимость, москва