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В парках четырех московских округов откроют точки по продаже мороженого - 13.05.2025, ПРАЙМ
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В парках четырех московских округов откроют точки по продаже мороженого
В парках четырех московских округов откроют точки по продаже мороженого - 13.05.2025, ПРАЙМ
В парках четырех московских округов откроют точки по продаже мороженого
Предприниматели смогут открыть точки по продаже мороженого в парках четырех московских округов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T07:47+0300
2025-05-13T07:47+0300
бизнес
россия
недвижимость
москва
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Предприниматели смогут открыть точки по продаже мороженого в парках четырех московских округов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Победители городских торгов получат право на размещение в разных районах столицы 16 тележек с мороженым. Договоры с предпринимателями подпишут на пять лет... Участки, где можно разместить торговые точки, расположены в популярных у горожан местах Центрального, Западного, Северо-Западного и Новомосковского административных округов", - говорится в сообщении. Отмечается, что предприниматели смогут вести торговлю мороженым с мая по октябрь, в семи точках разрешается также продавать прохладительные напитки. При этом еще на пяти участках с октября по май можно будет организовать реализацию горячих напитков и выпечки.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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бизнес, россия, недвижимость, москва
Бизнес, РОССИЯ, Недвижимость, МОСКВА
07:47 13.05.2025
 
В парках четырех московских округов откроют точки по продаже мороженого

Предприниматели смогут открыть точки по продаже мороженого в парках четырех округов Москвы

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Предприниматели смогут открыть точки по продаже мороженого в парках четырех московских округов, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Победители городских торгов получат право на размещение в разных районах столицы 16 тележек с мороженым. Договоры с предпринимателями подпишут на пять лет... Участки, где можно разместить торговые точки, расположены в популярных у горожан местах Центрального, Западного, Северо-Западного и Новомосковского административных округов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предприниматели смогут вести торговлю мороженым с мая по октябрь, в семи точках разрешается также продавать прохладительные напитки. При этом еще на пяти участках с октября по май можно будет организовать реализацию горячих напитков и выпечки.
 
БизнесРОССИЯНедвижимостьМОСКВА
 
 
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