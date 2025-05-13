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Россия до сих пор поставляет в США ядерное топливо, сообщил Путин
Россия до сих пор поставляет в США ядерное топливо, сообщил Путин - 13.05.2025, ПРАЙМ
Россия до сих пор поставляет в США ядерное топливо, сообщил Путин
Россия до сих пор поставляет в США ядерное топливо, Штаты действуют прагматично, они себя не забывают, РФ должна делать также, заявил президент Российской... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T18:26+0300
2025-05-13T18:26+0300
2025-05-13T18:26+0300
энергетика
деловая россия
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сша
владимир путин
ядерное топливо
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия до сих пор поставляет в США ядерное топливо, Штаты действуют прагматично, они себя не забывают, РФ должна делать также, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин. "Штаты, несмотря ни на что, действуют очень прагматично, они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего, с удовольствием (его закупают - ред.)... Но это же так. Почему? А потому что выгодно. И правильно, и молодцы. И у них рост экономики такой значимый, достаточно приличный для них, не 4,3, но всё-таки очень приличный", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". Он добавил, что в отличие от США основные экономики Европы фактически "свалились" в рецессию. "И мы должны также действовать - очень прагматично на каждом шаге, и вместе это нужно делать: бизнес, тут администрация, трудовые коллективы, как я говорил. Прислушивайтесь к ним, пожалуйста, к людям, это всегда полезно. И, конечно, правительство, Центральный банк", - добавил глава государства.
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деловая россия, россия, сша, владимир путин, ядерное топливо
Энергетика, Деловая Россия, РОССИЯ, США, Владимир Путин, ядерное топливо
Россия до сих пор поставляет в США ядерное топливо, сообщил Путин
Путин: Россия до сих пор поставляет в США ядерное топливо
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Россия до сих пор поставляет в США ядерное топливо, Штаты действуют прагматично, они себя не забывают, РФ должна делать также, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.
"Штаты, несмотря ни на что, действуют очень прагматично, они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего, с удовольствием (его закупают - ред.)... Но это же так. Почему? А потому что выгодно. И правильно, и молодцы. И у них рост экономики такой значимый, достаточно приличный для них, не 4,3, но всё-таки очень приличный", - сказал Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия".
Он добавил, что в отличие от США основные экономики Европы фактически "свалились" в рецессию.
"И мы должны также действовать - очень прагматично на каждом шаге, и вместе это нужно делать: бизнес, тут администрация, трудовые коллективы, как я говорил. Прислушивайтесь к ним, пожалуйста, к людям, это всегда полезно. И, конечно, правительство, Центральный банк", - добавил глава государства.
В Госдепе признали, что США до сих пор экспортируют ядерное топливо из РФ