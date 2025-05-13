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Трамп отправляется в первое зарубежное турне

Трамп отправляется в первое зарубежное турне - 13.05.2025, ПРАЙМ

Трамп отправляется в первое зарубежное турне

Президент США Дональд Трамп в ночь на вторник отправляется в Саудовскую Аравию, откуда начнёт своё первое зарубежное турне после возвращения в Белый дом в... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T00:17+0300

2025-05-13T00:17+0300

2025-05-13T00:17+0300

экономика

мировая экономика

саудовская аравия

сша

персидский залив

дональд трамп

марк цукерберг

владимир путин

tesla

spacex

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ВАШИНГТОН, 13 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в ночь на вторник отправляется в Саудовскую Аравию, откуда начнёт своё первое зарубежное турне после возвращения в Белый дом в январе. Визит продлится с 13 по 16 мая и охватит три страны Персидского залива — Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. Как ожидается, 14 мая в Эр-Рияде состоится саммит с участием лидеров стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Накануне запланирован масштабный инвестиционный форум, в котором примут участие глава Tesla и SpaceX Илон Маск, гендиректор Meta (признана экстремистской организацией и запрещена в России) Марк Цукерберг, глава Citigroup Джейн Фрейзер и другие ведущие представители американского бизнеса. По данным СМИ, на форуме могут быть заключены соглашения на сумму не менее 600 миллиардов долларов. После Эр-Рияда Трамп направится в Доху и Абу-Даби. В администрации американского лидера сообщили, что основной повесткой станут вопросы безопасности, искусственного интеллекта, энергетики и поставок вооружений. Выступая перед журналистами в преддверии своего вылета, глава Белого дома не исключил, что может также посетить Стамбул, если это будет способствовать продвижению мирных переговоров по Украине. По его словам, он сам настаивал на организации прямых контактов между сторонами конфликта, а также потребовал провести встречу уже в ближайший четверг. На вопрос о возможности введения новых санкций в отношении России в случае отказа Москвы поддержать 30-дневное прекращение огня Трамп ответил, что, по его мнению, российская сторона на него "согласится". Он также добавил, что допускает участие в переговорах как президента России Владимира Путина, так и Владимира Зеленского, а также верит в достижимость положительных результатов.

саудовская аравия

сша

персидский залив

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мировая экономика, саудовская аравия, сша, персидский залив, дональд трамп, марк цукерберг, владимир путин, tesla, spacex, meta