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Трамп вряд ли получит от Саудовской Аравии инвестиционные обязательства - 13.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250513/tramp-857524614.html
Трамп вряд ли получит от Саудовской Аравии инвестиционные обязательства
Трамп вряд ли получит от Саудовской Аравии инвестиционные обязательства - 13.05.2025, ПРАЙМ
Трамп вряд ли получит от Саудовской Аравии инвестиционные обязательства
Президент США Дональд Трамп вряд ли получит от Саудовской Аравии инвестиционные обязательства в размере 1 триллиона долларов, передает агентство Блумберг. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T15:11+0300
2025-05-13T15:11+0300
экономика
саудовская аравия
дональд трамп
финансы
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вряд ли получит от Саудовской Аравии инвестиционные обязательства в размере 1 триллиона долларов, передает агентство Блумберг. Во вторник Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках своего турне по странам Персидского залива. Его визит в регион продлится с 13 по 16 мая и охватит три страны Персидского залива - Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. В администрации американского лидера сообщили, что основной повесткой станут вопросы безопасности, искусственного интеллекта, энергетики и поставок вооружений. Отмечается, что надежды Трампа могут не оправдаться из-за амбициозных планов Саудовской Аравии по трансформации собственного национального хозяйства. По данным агентства, замысел властей по диверсификации экономики, вероятно, обойдется примерно в 2 триллиона долларов. В целях реализации данной задачи Саудовская Аравия намерена потратить огромные суммы на разные мегапроекты, в частности, строительство города будущего Неома и проведение масштабных мероприятий. "Трамп жаждет получить 1 триллион долларов в виде инвестиций, но Саудовская Аравия не может удовлетворить его желание. Саудовская Аравия стала импортером капитала даже при относительно высоких ценах на нефть, и ситуация, вероятно, сохранится по меньшей мере до 2030 года", - приводит агентство слова экономиста Зиада Дауда.
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саудовская аравия, дональд трамп, финансы
Экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Дональд Трамп, Финансы
15:11 13.05.2025
 
Трамп вряд ли получит от Саудовской Аравии инвестиционные обязательства

Bloomberg: Трамп вряд ли получит от Саудовской Аравии инвестиционные обязательства

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вряд ли получит от Саудовской Аравии инвестиционные обязательства в размере 1 триллиона долларов, передает агентство Блумберг.
Во вторник Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках своего турне по странам Персидского залива. Его визит в регион продлится с 13 по 16 мая и охватит три страны Персидского залива - Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. В администрации американского лидера сообщили, что основной повесткой станут вопросы безопасности, искусственного интеллекта, энергетики и поставок вооружений.
Отмечается, что надежды Трампа могут не оправдаться из-за амбициозных планов Саудовской Аравии по трансформации собственного национального хозяйства. По данным агентства, замысел властей по диверсификации экономики, вероятно, обойдется примерно в 2 триллиона долларов.
В целях реализации данной задачи Саудовская Аравия намерена потратить огромные суммы на разные мегапроекты, в частности, строительство города будущего Неома и проведение масштабных мероприятий.
"Трамп жаждет получить 1 триллион долларов в виде инвестиций, но Саудовская Аравия не может удовлетворить его желание. Саудовская Аравия стала импортером капитала даже при относительно высоких ценах на нефть, и ситуация, вероятно, сохранится по меньшей мере до 2030 года", - приводит агентство слова экономиста Зиада Дауда.
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ЭкономикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯДональд ТрампФинансы
 
 
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