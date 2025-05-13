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Трамп вряд ли получит от Саудовской Аравии инвестиционные обязательства

Трамп вряд ли получит от Саудовской Аравии инвестиционные обязательства - 13.05.2025, ПРАЙМ

Трамп вряд ли получит от Саудовской Аравии инвестиционные обязательства

Президент США Дональд Трамп вряд ли получит от Саудовской Аравии инвестиционные обязательства в размере 1 триллиона долларов, передает агентство Блумберг. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T15:11+0300

2025-05-13T15:11+0300

2025-05-13T15:11+0300

экономика

саудовская аравия

дональд трамп

финансы

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп вряд ли получит от Саудовской Аравии инвестиционные обязательства в размере 1 триллиона долларов, передает агентство Блумберг. Во вторник Трамп прибыл в Саудовскую Аравию в рамках своего турне по странам Персидского залива. Его визит в регион продлится с 13 по 16 мая и охватит три страны Персидского залива - Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ. В администрации американского лидера сообщили, что основной повесткой станут вопросы безопасности, искусственного интеллекта, энергетики и поставок вооружений. Отмечается, что надежды Трампа могут не оправдаться из-за амбициозных планов Саудовской Аравии по трансформации собственного национального хозяйства. По данным агентства, замысел властей по диверсификации экономики, вероятно, обойдется примерно в 2 триллиона долларов. В целях реализации данной задачи Саудовская Аравия намерена потратить огромные суммы на разные мегапроекты, в частности, строительство города будущего Неома и проведение масштабных мероприятий. "Трамп жаждет получить 1 триллион долларов в виде инвестиций, но Саудовская Аравия не может удовлетворить его желание. Саудовская Аравия стала импортером капитала даже при относительно высоких ценах на нефть, и ситуация, вероятно, сохранится по меньшей мере до 2030 года", - приводит агентство слова экономиста Зиада Дауда.

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саудовская аравия

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саудовская аравия, дональд трамп, финансы