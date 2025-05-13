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Трамп заявил, что Китай согласился открыть рынок для товаров из США
Трамп заявил, что Китай согласился открыть рынок для товаров из США - 13.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Китай согласился открыть рынок для товаров из США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что по итогам переговоров в Женеве Китай дал согласие открыть свой рынок для товаров из США. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T18:55+0300
2025-05-13T18:55+0300
2025-05-13T18:55+0300
экономика
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ВАШИНГТОН, 13 мая – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что по итогам переговоров в Женеве Китай дал согласие открыть свой рынок для товаров из США.Такое заявление он сделал, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.Глава Белого дома уточнил, что стороны продолжают работу над деталями соглашения. "Мы достигли прорыва в переговорах с Китаем — отличная сделка. Китай согласился открыть рынок для Соединённых Штатов. Осталось согласовать детали", — подчеркнул он.
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китай, сша, дональд трамп, мировая экономика
Экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Мировая экономика
Трамп заявил, что Китай согласился открыть рынок для товаров из США
Трамп заявил, что Китай согласился открыть рынок для США, остались детали
ВАШИНГТОН, 13 мая – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что по итогам переговоров в Женеве Китай дал согласие открыть свой рынок для товаров из США.
Такое заявление он сделал, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.
Глава Белого дома уточнил, что стороны продолжают работу над деталями соглашения.
"Мы достигли прорыва в переговорах с Китаем — отличная сделка. Китай согласился открыть рынок для Соединённых Штатов. Осталось согласовать детали", — подчеркнул он.
Взаимные пошлины между Китаем и США снизятся до 10%