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Трамп заявил, что Китай согласился открыть рынок для товаров из США - 13.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Трамп заявил, что Китай согласился открыть рынок для товаров из США
Трамп заявил, что Китай согласился открыть рынок для товаров из США - 13.05.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Китай согласился открыть рынок для товаров из США
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что по итогам переговоров в Женеве Китай дал согласие открыть свой рынок для товаров из США. | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T18:55+0300
2025-05-13T18:55+0300
экономика
китай
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 13 мая – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что по итогам переговоров в Женеве Китай дал согласие открыть свой рынок для товаров из США.Такое заявление он сделал, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.Глава Белого дома уточнил, что стороны продолжают работу над деталями соглашения. "Мы достигли прорыва в переговорах с Китаем — отличная сделка. Китай согласился открыть рынок для Соединённых Штатов. Осталось согласовать детали", — подчеркнул он.
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китай, сша, дональд трамп, мировая экономика
Экономика, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, Мировая экономика
18:55 13.05.2025
 
Трамп заявил, что Китай согласился открыть рынок для товаров из США

Трамп заявил, что Китай согласился открыть рынок для США, остались детали

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 13 мая – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что по итогам переговоров в Женеве Китай дал согласие открыть свой рынок для товаров из США.
Такое заявление он сделал, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.
Глава Белого дома уточнил, что стороны продолжают работу над деталями соглашения.
"Мы достигли прорыва в переговорах с Китаем — отличная сделка. Китай согласился открыть рынок для Соединённых Штатов. Осталось согласовать детали", — подчеркнул он.
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