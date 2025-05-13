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Трамп заявил, что Китай согласился открыть рынок для товаров из США

Трамп заявил, что Китай согласился открыть рынок для товаров из США - 13.05.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Китай согласился открыть рынок для товаров из США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что по итогам переговоров в Женеве Китай дал согласие открыть свой рынок для товаров из США. | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T18:55+0300

2025-05-13T18:55+0300

2025-05-13T18:55+0300

экономика

китай

сша

дональд трамп

мировая экономика

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ВАШИНГТОН, 13 мая – ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что по итогам переговоров в Женеве Китай дал согласие открыть свой рынок для товаров из США.Такое заявление он сделал, выступая на инвестиционном форуме в Саудовской Аравии.Глава Белого дома уточнил, что стороны продолжают работу над деталями соглашения. "Мы достигли прорыва в переговорах с Китаем — отличная сделка. Китай согласился открыть рынок для Соединённых Штатов. Осталось согласовать детали", — подчеркнул он.

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китай

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китай, сша, дональд трамп, мировая экономика