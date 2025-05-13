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ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 54 млрд рублей - 13.05.2025, ПРАЙМ
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ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 54 млрд рублей
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 54 млрд рублей - 13.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 54 млрд рублей
Банк России ожидает, что правительство за период с 14 по 20 мая абсорбирует ликвидность банковскому сектору на 54 миллиарда рублей, следует из прогноза,... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T11:23+0300
2025-05-13T11:23+0300
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банк россии
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 14 по 20 мая абсорбирует ликвидность банковскому сектору на 54 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 7 по 13 мая, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность банковскому сектору на 72 миллиарда рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 170 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 43 миллиарда. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 777 миллиардов рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,04 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
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банки, финансы, россия, рф, банк россии
Банк России, Банки, Финансы, РОССИЯ, РФ, Банк России
11:23 13.05.2025
 
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 54 млрд рублей

ЦБ ожидает, что правительство с 14 по 20 мая предоставит ликвидность на 54 млрд рублей

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанк#Здание Центрального банка РФ
#Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 14 по 20 мая абсорбирует ликвидность банковскому сектору на 54 миллиарда рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ.
Именно на эту сумму увеличатся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 7 по 13 мая, правительство, по оценке ЦБ, предоставило ликвидность банковскому сектору на 72 миллиарда рублей.
Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 170 миллиардов рублей. Увеличение объема наличных денег в обращении вне Банка России повысит ликвидность банковского сектора на 43 миллиарда.
Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования ликвидности по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 777 миллиардов рублей.
С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 1,04 триллиона рублей.
Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
Здание Центрального банка РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
ЦБ ожидает предоставления ликвидности банковскому сектору на 72 млрд рублей
6 мая, 12:13
 
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