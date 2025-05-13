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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 14 мая
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 14 мая - 13.05.2025, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 14 мая
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,16 копейки по отношению к курсу вторника, до 11,1573 рубля, доллара - на 33,83... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T17:41+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,16 копейки по отношению к курсу вторника, до 11,1573 рубля, доллара - на 33,83 копейки, до 80,55 рубля, евро - на 41,61 копейки, до 89,6956 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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Банк России, Банк России, Рынок, Финансы, РФ
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 14 мая
Официальный курс юаня на среду - 11,16 руб, доллара - 80,55 руб, евро - 89,7 руб
МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 2,16 копейки по отношению к курсу вторника, до 11,1573 рубля, доллара - на 33,83 копейки, до 80,55 рубля, евро - на 41,61 копейки, до 89,6956 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.
США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 13 мая