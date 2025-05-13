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Банк России готов аккуратно расширять инвестиционные возможности НПФ

Банк России готов аккуратно расширять инвестиционные возможности НПФ - 13.05.2025, ПРАЙМ

Банк России готов аккуратно расширять инвестиционные возможности НПФ

Банк России готов аккуратно расширять инвестиционные возможности негосударственных пенсионных фондов (НПФ), заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T18:00+0300

2025-05-13T18:00+0300

2025-05-13T18:00+0300

экономика

эльвира набиуллина

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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Банк России готов аккуратно расширять инвестиционные возможности негосударственных пенсионных фондов (НПФ), заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече президента Владимира Путина с членами "Деловой России". "В отношении регулирования негосударственных пенсионных фондов, наверное, мы еще более жесткие, чем по отношению к банкам, потому что это сохранность денег будущих пенсионеров. И, конечно, здесь должно быть определенное управление рисками, поэтому сейчас наше регулирование допускает вложение пенсионных резервов в любые акции в пределах специального лимита - это 7%", - сказала Набиуллина. "Надо сказать, негосударственные пенсионные фонды не выбирают этот лимит, и здесь вопрос не регуляторных ограничений, что лимит маленький, а самим негосударственным пенсионным фондам сложно часто оценить такие акции, особенно если они не торгуются", - добавила глава ЦБ. "Если они торгуются на бирже, то это гораздо проще. Мы, кстати, разрешили - раньше этого не было - и смягчили требования для участия негосударственных пенсионных фондов в IPO, то есть когда первичное размещение идет, когда еще цены на эти акции не устоялись, но тем не менее это сделали. В этом году планируем предусмотреть увеличение лимита на активы с повышенным уровнем риска и расширить возможности по покупке акций не из индекса Мосбиржи. То есть, мы готовы двигаться, но аккуратно, понимая, что здесь должно быть очень такое управление, которое связано с деньгами будущих пенсионеров", - отметила она. Путин в ходе встречи поручил ЦБ РФ, правительству и своей администрации выработать инструмент, который бы повысил безопасность инвестиций в акции для негосударственных пенсионных фондов, сняв с них часть рисков.

https://1prime.ru/20250430/pensii-857189784.html

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эльвира набиуллина, нпф, финансы, банки, банк россии