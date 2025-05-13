https://1prime.ru/20250513/uitkoff-857507995.html

Уиткофф назвал основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной

Уиткофф назвал основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной - 13.05.2025, ПРАЙМ

Уиткофф назвал основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что основными темами на переговорах России и Украины являются вопрос регионов, Запорожская... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T08:50+0300

2025-05-13T08:50+0300

2025-05-13T08:50+0300

политика

россия

крым

украина

рф

стив уиткофф

владимир путин

дональд трамп

оон

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1a/857052133_0:137:3157:1912_1920x0_80_0_0_fc6c48d859caf58e7aa0e06e5a482517.jpg

МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что основными темами на переговорах России и Украины являются вопрос регионов, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), использование Киевом Днепра и выход Украины к Черному морю. "Я думаю, основными вопросами... являются регионы, АЭС, как украинцы смогут использовать реку Днепр и выходить в океан", - сказал Уиткофф в интервью порталу Breitbart. Уиткофф также указал на то, что вопрос ЗАЭС является крайне важным в этих дискуссиях из-за того, сколько электроэнергии она может производить. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.

https://1prime.ru/20250513/uitkoff-857507694.html

крым

украина

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, крым, украина, рф, стив уиткофф, владимир путин, дональд трамп, оон