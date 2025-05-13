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Уиткофф назвал основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Уиткофф назвал основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной
Уиткофф назвал основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной - 13.05.2025, ПРАЙМ
Уиткофф назвал основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что основными темами на переговорах России и Украины являются вопрос регионов, Запорожская... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T08:50+0300
2025-05-13T08:50+0300
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что основными темами на переговорах России и Украины являются вопрос регионов, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), использование Киевом Днепра и выход Украины к Черному морю. "Я думаю, основными вопросами... являются регионы, АЭС, как украинцы смогут использовать реку Днепр и выходить в океан", - сказал Уиткофф в интервью порталу Breitbart. Уиткофф также указал на то, что вопрос ЗАЭС является крайне важным в этих дискуссиях из-за того, сколько электроэнергии она может производить. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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Политика, РОССИЯ, КРЫМ, УКРАИНА, РФ, Стив Уиткофф, Владимир Путин, Дональд Трамп, ООН
08:50 13.05.2025
 
Уиткофф назвал основные темы возможных переговоров между Россией и Украиной

Уиткофф назвал вопрос регионов и ЗАЭС основными темами переговоров России и Украины

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 13 мая - ПРАЙМ. Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что основными темами на переговорах России и Украины являются вопрос регионов, Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), использование Киевом Днепра и выход Украины к Черному морю.
"Я думаю, основными вопросами... являются регионы, АЭС, как украинцы смогут использовать реку Днепр и выходить в океан", - сказал Уиткофф в интервью порталу Breitbart.
Уиткофф также указал на то, что вопрос ЗАЭС является крайне важным в этих дискуссиях из-за того, сколько электроэнергии она может производить.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
Президент Владимир Путин встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом
Мирного соглашения по Украине не будет без одобрения Путина, заявил Уиткофф
08:47
 
ПолитикаРОССИЯКРЫМУКРАИНАРФСтив УиткоффВладимир ПутинДональд ТрампООН
 
 
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