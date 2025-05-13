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Украина увеличила импорт товаров на 13,2% в годовом выражении
Украина увеличила импорт товаров на 13,2% в годовом выражении - 13.05.2025, ПРАЙМ
Украина увеличила импорт товаров на 13,2% в годовом выражении
Украина в январе-апреле 2025 года увеличила импорт товаров на 13,2% в годовом выражении, до 24,8 миллиарда долларов, экспорт уменьшился на 0,7%, до 13,3... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T08:55+0300
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2025-05-13T08:55+0300
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МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Украина в январе-апреле 2025 года увеличила импорт товаров на 13,2% в годовом выражении, до 24,8 миллиарда долларов, экспорт уменьшился на 0,7%, до 13,3 миллиарда долларов, сообщил депутат украинского парламента Даниил Гетманцев. Гетманцев в декабре сообщал, что отрицательное сальдо внешней торговли Украины за 11 месяцев 2024 года превысило 25 миллиардов долларов. "В январе-апреле внешняя торговля Украины составила 38,1 миллиарда долларов… По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он (объем внешней торговли – ред.) вырос на 7,9%. Экспорт – 13,3 миллиарда долларов – минус 0,7% по сравнению с январем-апрелем 2024 года… Импорт – 24,8 миллиарда долларов – плюс 13,2% по сравнению с январем-апрелем 2024 года", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. По данным депутата, отрицательное сальдо внешней торговли в январе-апреле составило 11,5 миллиарда долларов, ежемесячно оно растет в среднем на 2,9 миллиарда долларов. Он отметил, что больше всего товаров Украина импортировала из Китая, Польши и Германии, а экспортировала в Польшу, Турцию и Италию.
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Экономика, УКРАИНА, импорт
Украина увеличила импорт товаров на 13,2% в годовом выражении
Депутат Гетманцев: Украина увеличила импорт товаров на 13,2% в годовом выражении
МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Украина в январе-апреле 2025 года увеличила импорт товаров на 13,2% в годовом выражении, до 24,8 миллиарда долларов, экспорт уменьшился на 0,7%, до 13,3 миллиарда долларов, сообщил депутат украинского парламента Даниил Гетманцев.
Гетманцев в декабре сообщал, что отрицательное сальдо внешней торговли Украины за 11 месяцев 2024 года превысило 25 миллиардов долларов.
"В январе-апреле внешняя торговля Украины составила 38,1 миллиарда долларов… По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он (объем внешней торговли – ред.) вырос на 7,9%. Экспорт – 13,3 миллиарда долларов – минус 0,7% по сравнению с январем-апрелем 2024 года… Импорт – 24,8 миллиарда долларов – плюс 13,2% по сравнению с январем-апрелем 2024 года", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале.
По данным депутата, отрицательное сальдо внешней торговли в январе-апреле составило 11,5 миллиарда долларов, ежемесячно оно растет в среднем на 2,9 миллиарда долларов.
Он отметил, что больше всего товаров Украина импортировала из Китая, Польши и Германии, а экспортировала в Польшу, Турцию и Италию.
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