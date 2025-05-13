https://1prime.ru/20250513/ukraina-857508706.html

Украина увеличила импорт товаров на 13,2% в годовом выражении

Украина увеличила импорт товаров на 13,2% в годовом выражении - 13.05.2025, ПРАЙМ

Украина увеличила импорт товаров на 13,2% в годовом выражении

Украина в январе-апреле 2025 года увеличила импорт товаров на 13,2% в годовом выражении, до 24,8 миллиарда долларов, экспорт уменьшился на 0,7%, до 13,3... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T08:55+0300

2025-05-13T08:55+0300

2025-05-13T08:55+0300

экономика

украина

импорт

https://cdnn.1prime.ru/img/76189/25/761892551_0:76:1917:1154_1920x0_80_0_0_f211fd85965792cdbd8e344ab43f4a03.jpg

МОСКВА, 13 мая – ПРАЙМ. Украина в январе-апреле 2025 года увеличила импорт товаров на 13,2% в годовом выражении, до 24,8 миллиарда долларов, экспорт уменьшился на 0,7%, до 13,3 миллиарда долларов, сообщил депутат украинского парламента Даниил Гетманцев. Гетманцев в декабре сообщал, что отрицательное сальдо внешней торговли Украины за 11 месяцев 2024 года превысило 25 миллиардов долларов. "В январе-апреле внешняя торговля Украины составила 38,1 миллиарда долларов… По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он (объем внешней торговли – ред.) вырос на 7,9%. Экспорт – 13,3 миллиарда долларов – минус 0,7% по сравнению с январем-апрелем 2024 года… Импорт – 24,8 миллиарда долларов – плюс 13,2% по сравнению с январем-апрелем 2024 года", - написал Гетманцев в своем Telegram-канале. По данным депутата, отрицательное сальдо внешней торговли в январе-апреле составило 11,5 миллиарда долларов, ежемесячно оно растет в среднем на 2,9 миллиарда долларов. Он отметил, что больше всего товаров Украина импортировала из Китая, Польши и Германии, а экспортировала в Польшу, Турцию и Италию.

https://1prime.ru/20250513/uitkoff-857507995.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, импорт